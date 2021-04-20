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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلمانى حول أوجه صرف مبلغ 35 مليون جنيه من موارد الأوقاف

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

تقدمت الدكتورة سكينة عبدالسلام سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، حول أوجه صرف وإنفاق مبلغ قدره 35 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.

وقالت سلامة، اليوم الثلاثاء، إن وزير الأوقاف اعتمد أمس الإثنين، مبلغًا ماليًا قدره، 35,445,000 جنيه (خمسة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) من الموارد الذاتية، لتمويل الأعمال الجارية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 / 2021 م، على حسب ما جاء في قراره.

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وأضافت، إن وزارة الأوقاف أوضحت، أن هذا القرار  يأتي ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وإنشاء مساجد جديدة، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام، وفى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.


ونوهت إلى أن جميع ما أشارت إليه الوزارة في قرارها، مخصص له مبالغ مالية ضمن الموازنة الخاصة بوزارة الأوقاف والتي تقدر بنحو 10.4 مليار جنيه،  وبالتالي لا نعرف بوجه الدقة أوجه صرف وإنفاق 35 مليون جنيه التي اعتمدها الوزير، مطالبة وزير الأوقاف، بالرد على هذا السؤال كتابيًا، ونشر بنود إنفاق هذا المبلغ، و موافاتها بأوجه الصرف.

وزارة الأوقاف شروع المسجد الجامع خطة وزارة الأوقاف مجلس النواب الموازنة

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