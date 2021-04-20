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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد أراضي أملاك الدولة

بمساحة ٨٠٠ متر.. استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة فى وادي النطرون

استرداد أملاك الدولة
استرداد أملاك الدولة في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم  لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً. 

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد ٢ قطعة أرض مبانى بمساحة ٨٠٠ م٢ من غير الجادين بقرية كفر داود. 

وأكد المحافظ  استمرار الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

يذكر أن محافظ البحيرة، شدد على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محاسب عادل عبد الكريم، بإزالة ٣ تعديات بمساحة ٥٥٠ م٢ بنطاق قرية دسونس أم دينار وقرية سنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

ونفذت الوحدات المحلية لمراكز  ( دمنهور - الدلنجات - بدر ) ، الأحد الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين. 

وأسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعدي على مساحة 1570 م2 عبارة عن الآتي:-

- تنفيذ ٦ قرارات إيقاف أعمال مخالفة بمساحة ١١٠٠م٢ بنطاق قريه  نديبه دسونس بدمنهور.

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الوفائية بالدلنجات بمساحة ٣٥٠ متر عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية. 

- إيقاف أعمال وفك شدة خشبية كانت ممهدة لصب سقف دور اول علوى بدون ترخيص بمساحة ١٢٠م٢ بنطاق وحدة بغداد بمركز بدر. 

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استرداد أراضي أملاك الدولة محافظ البحيرة وادي النطرون البحيرة اخبار المحافظات

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