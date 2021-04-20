مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تتخذ عدة إجراءات لمواجهة تفشي كورونا.. تعرف عليها

أعلنت مطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة سوهاج، في بيان صادر لها اليوم، حول التداعيات الخاصة بالإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد، وجاء البيان كالآتي:

"الأباء الأجلاء أبناء الإيبارشية الأحباء نعمة لكم وسلام نظراً لتزايد أعداد المصابين وتفشى وباء كورونا فى مناطق عديدة بمحافظة سوهاج، وحفاظًا على سلامتكم وللحد من إنتشار العدوى والإصابة، وإلحاقًا للبيان السابق قررنا الأتى:

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1- تقتصر صلوات القداسات والمناسبات بداية من جمعة ختام الصوم وحتى قداس عيد القيامة المجيد على الأباء الكهنة وعدد قليل من الشمامسة، مع البث المباشر للصلوات على مواقع التواصل المختلفة.

2- إستجابة لرغبة الكثيرين من أبنائنا فى المناطق الأمنة، وشغفهم فى المشاركة فى القداسات والصلوات هذه الفترة، قررنا ترك الأمر لتقدير وحكمة الأب الراعى لكل كنيسة، مع التشديد على إستخدام كافة أدوات الوقاية وإستخدام كافة المساحات المتاحة فى الكنيسة لتحقيق التباعد الإجتماعى.

3- تكثيف الصلوات هذه الفترة على نية المنتقلين جراء هذا الوباء ورفع وطأة هذا المرض عن جميع شعوب الأرض، وإضافة هذه النية فى القداسات.

4- توعية أبناء الكنيسة بكافة إجراءات الوقاية السليمة من وباء كورونا وأخذ الإحتياطات اللازمة وعدم التهاون.

5- نعتذر عن إستقبال المهنئين بالعيد ونكتفى بالتهنئة عبر وسائل التواصل المختلفة حفاظاً على سلامتكم.