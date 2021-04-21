عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء الخصومة بدعوى عدم دستورية نقل الصحفيين بالمعاش لجدول غير المشتغلين

صدى البلد

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بانتهاء الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 والمادة 97 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، فيما يخص المعاشات بالقانون.

وأقيمت الدعوى رقم 44 لسنة 36 دستورية المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 والمادة 97 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وتنص المادة 32 من القانون على أن "تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية، أو أعفوا منها.

وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، ويجب دعوتها إذا قدم طلبا بذلك مائة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها وذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة.

وتنص المادة 97 من القانون على أن "يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة. وينقل اسمه نهائيا من جدول الصحفيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، ولا يجوز للصحفي، بعد أن يحصل على معاش التقاعد، أن يطلب إعادة قيد اسمه فى جدول المشتغلين".

المحكمة الدستورية العليا المحكمه الدستورية الدستورية العليا نقابة الصحفيين إنشاء نقابة الصحفيين

ترشيحاتنا

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبحث فرض عقوبات ضد سوريا

5 شروط لاجراء اتصال إلكتروني بغرض التسويق وفقا للقانون.. تعرف عليها

الشعر والأظافر .. سر قلة إصابات النساء بـ فيروس كورونا مقارنة بالرجال

بيان عاجل من السعودية بشأن مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

ضل راجل الحلقة 9.. تهديد "شهد" وأول لقاء بين سليم وكابتن جلال

ملوك الجدعنة الحلقة 9.. "سفينة" و"سرية" في قبضة زاهي العتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

السعودية .. مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات عاجلة

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

بيان عاجل من السعودية بشأن مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

الصحة تُحذر : سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية إذا استمرت زيادة الأعداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ