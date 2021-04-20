محافظ قنا يتابع أنشطة مشروع "حيّنا"مع وفد الأمم المتحدة وهيئة التخطيط العمراني

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء وفدًا يضم ممثلي عدد من الجهات المعنية بتنفيذ مشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا»، بمنطقتيّ الحميدات و المعنا بمدينة قنا.

ضم الوفد الدكتور حامد حجازي، المدير الوطنى للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة رانيا هداية، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN Habitat» مكتب مصر، والمهندس عمرو لاشين، مدير الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية، و بحضور المهندس تامر سعيد، السكرتير العام و المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و لفيف من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروع.

استعرض محافظ قنا، خلال اللقاء أنشطة المشروع بالمنطقتين، حيث تم الانتهاء من عمل دراسات للوضع الراهن لمنطقة الحميدات والتي تم الانتهاء من 90 % من أعمال الرفع العمراني للمنطقة والتي شملت حصر للوحدات السكنية القائمة، الأراضي الزراعية الفضاء، شبكات الطرق المرصوفة وغير المرصوفة، أسعار الأراضي، الأحواض الزراعية و عدد القطع الزراعية بكل حوض.

وخلال الاجتماع وجه محافظ قنا، مسئولي الأملاك والزراعة والتخطيط العمراني و الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وهيئة المساحة، بضرورة التعاون الكامل مع القائمين علي المشروع والجهات الشريكة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع من أجل الانتهاء من تنفيذه وفقا للمخططات الزمنية المقررة له.

و أشار محافظ قنا، إلي أن مشروع "حيّنا " يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف إعادة إدارة الأراضي و ترتيبها علي النحو الذي يحقق أكثر استفادة لكافة الشركاء و هم الأهالي والإدارة المحلية للحد من النمو والزحف العشوائي غير المخطط وتحقيق عائد تنموي واستثماري.

و أضاف محافظ قنا، فضلا عن كونه ركيزة أساسية لدعم عمليات إعداد المخطط التفصيلي للمناطق ودعم البنية الأساسية بها وكذلك تعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة.

ومن جانبه قال الدكتور حامد حجازي، المدير الوطني للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن المشروع يستهدف عمل مخطط تفصيلي يُراعي فيه كافة الأبعاد والمعايير الفنية والقانونية و أن هناك متابعة دورية للمشروع لرصد كافة التحديات التي قد تعيق عملية التنفيذ.

و أضاف حجازي، بأن القيمة المالية للمشروع تصل إلى11 مليون و760 ألف دولار منها 8 ملايين و100 ألف دولار مقدمة كمنحة من الجانب السويسري و3 ملايين و500 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية و160 ألف دولار من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمحافظتين على مستوى الجمهورية إحداهما محافظة قنا.

و أشار حجازي، إلى أنه تم إختيار منطقتين لتنفيذ المشروع بهما هما منطقة المعنا بمساحة 125 فدان ويقطنها أكثر من 1500 مواطن ومنطقة الحميدات بمساحة 184فدان ويقطنها أكثر من 13 ألف مواطن.

و أوضحت رانيا هداية، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمكتب مصر، أن المشروع يعد أحد أهم و أكبر المشروعات التي يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر معربةً عن ثقتها من تكاتف الجهود لإنجاح المشروع للخروج بمجموعة من الدروس المستفادة والتوصيات التي من الممكن تساعد في تطبيقه وتكراره في مناطق ومحافظات أخرى، مؤكدةً أهمية عنصري المتابعة و التقييم خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.

اجتماع محافظ قنا مع مسئولي الأمم المتحدة

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