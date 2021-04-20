بعد ارتفاع درجات الحرارة.. نقيب الفلاحين يوجه نصائح للمزارعين ومربي الدواجن والماشية

تتسبب ارتفاع درجات الحرارة فى تلف الكثير من المحاصيل والنباتات، وكذلك هلاك الماشية والدواجن لذا نحرص على تقديم أهم النصائح لكل من المزارعين ومربي الدواجن والماشية لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة.



وناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، جموع المزارعين باتباع الإرشادات من أجل تجنب تضرر المحاصيل الزراعية من ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أنه يمكن لدرجات الحرارة أن تؤدى إلي تلف النباتات وخسارة كبيرة في الإنتاج.

وقدم "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، نصائح للفلاحين لتجنب تضرر النباتات من ارتفاع درجات الحرارة، حيث التضرر يتفاوت حسب عمر النبات ونوعه وحدة ارتفاع درجات الحرارة ومدة ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه يجب تسريح عرش البطيخ، والمواظبة على عمل مصدات للرياح، وإزالة الثمار الفاسدة من الشمس حتى لا تفسد الثمار الأخرى، كما نصح بضرورة المواظبة على الرى المعتدل للقمح .

وقال نقيب الفلاحين إنه ينصح بتقريب فترات الري على أن يكون الرى مساءً أو صباحًا وليس في وقت الظهيرة ، فضلا عن احاطة المزروعات بسور من الاشجار التي تستخدم كمصدات للرياح والحد من اضرار ارتفاع درجات الحرارة .



وتابع "ينصح بتقوية النباتات برش الأسمدة المناسبة ومقاومة الآفات والأمراض بالمبيدات اللازمة، كما ينصح بالرش بالأسمدة الورقية واستعمال مضادات النتح"، كما أوضح أنه يجب الاهتمام بالمصارف حول الأراضى الزراعية والاهتمام بترطيب التربة.

وأوضح أنه يمكن تغطية التربة في بعض المحاصيل بقش الأرز او تغطية الثمار في البعض الآخر ، مضيفا أن العناية بالمنتجات الزراعية لا تكون أثناء وجودها في الاشجار او النباتات فقط ولكن في أثناء عمليات الجمع والفرز والنقل وعلينا أن نجمع الثمار في الوقت المناسب وليكن في الصباح قبل ارتفاع درجات الحرارة ووضعها في عبوات مناسبة ويكون مكان الفرز والتعبئة مظلل وجيد التهوية كما يجب نقل كل نوع من الثمار بالسيارات المجهزة له وتغطية الثمار بالغطاء المناسب لها " .





كما قدم نصائح كثيرة لمربي الماشية والدواجن ومن أهمها : الاهتمام بنظافة الحظيرة ، مع رفع الروث باستمرار ، مع الاهتمام بالتغذية اللازمة ووضع كميات مياه كبيرة أمام الماشية لترطيب أجسادهم ، كما يجب العناية ، كما ناشد بضرورة ، مع رش الحظيرة بالمبيدات والمطهرات تجنبا لانتشار الأمراض والحشرات التهوية الجيدة للحظيرة .

ونصح مربي الدواجن بتقديم التهوية المناسبة للمزارع باستمرار، مع إعطاء الأمصال واللقاحات المناسبة ، ورفع النافق باستمرار من وسط الدواجن.