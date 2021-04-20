عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد ارتفاع درجات الحرارة.. نقيب الفلاحين يوجه نصائح للمزارعين ومربي الدواجن والماشية

صدى البلد

تتسبب ارتفاع درجات الحرارة فى تلف الكثير من المحاصيل والنباتات، وكذلك هلاك الماشية والدواجن لذا نحرص على تقديم أهم النصائح لكل من المزارعين ومربي الدواجن والماشية لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة. 
 

وناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، جموع المزارعين باتباع الإرشادات من أجل تجنب تضرر المحاصيل الزراعية من ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أنه يمكن لدرجات الحرارة أن تؤدى إلي تلف النباتات وخسارة كبيرة في الإنتاج.

 

وقدم "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، نصائح للفلاحين لتجنب تضرر النباتات من ارتفاع درجات الحرارة، حيث التضرر يتفاوت حسب عمر النبات ونوعه وحدة ارتفاع درجات الحرارة ومدة ارتفاع درجات الحرارة.

 

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه يجب تسريح عرش البطيخ، والمواظبة على عمل مصدات للرياح، وإزالة الثمار الفاسدة من الشمس حتى لا تفسد الثمار الأخرى، كما نصح بضرورة المواظبة على الرى المعتدل للقمح .

 

وقال نقيب الفلاحين إنه ينصح بتقريب فترات الري على أن يكون الرى مساءً أو صباحًا وليس في وقت الظهيرة ، فضلا عن احاطة المزروعات بسور من الاشجار التي تستخدم كمصدات للرياح والحد من اضرار ارتفاع درجات الحرارة .
 

وتابع "ينصح بتقوية النباتات برش الأسمدة المناسبة ومقاومة الآفات والأمراض بالمبيدات اللازمة، كما ينصح بالرش بالأسمدة الورقية واستعمال مضادات النتح"، كما أوضح أنه يجب الاهتمام بالمصارف حول الأراضى الزراعية والاهتمام بترطيب التربة.

 

وأوضح أنه يمكن تغطية التربة في بعض المحاصيل بقش الأرز او تغطية الثمار في البعض الآخر ، مضيفا أن العناية بالمنتجات الزراعية لا تكون أثناء وجودها في الاشجار او النباتات فقط ولكن في أثناء عمليات الجمع والفرز والنقل وعلينا أن نجمع الثمار في الوقت المناسب وليكن في الصباح قبل ارتفاع درجات الحرارة ووضعها في عبوات مناسبة ويكون مكان الفرز والتعبئة مظلل وجيد التهوية كما يجب نقل كل نوع من الثمار بالسيارات المجهزة له وتغطية الثمار بالغطاء المناسب لها " .

 

كما قدم نصائح كثيرة لمربي الماشية والدواجن ومن أهمها : الاهتمام بنظافة الحظيرة ، مع رفع الروث باستمرار ، مع الاهتمام بالتغذية اللازمة ووضع كميات مياه كبيرة أمام الماشية لترطيب أجسادهم ، كما يجب العناية ،  كما ناشد بضرورة ، مع رش الحظيرة بالمبيدات والمطهرات تجنبا لانتشار الأمراض والحشرات التهوية الجيدة للحظيرة .

 

ونصح مربي الدواجن بتقديم التهوية المناسبة للمزارع باستمرار، مع إعطاء الأمصال واللقاحات المناسبة ، ورفع النافق باستمرار من وسط الدواجن.

قش الأرز الري المنتجات الزراعية درجات الحرارة المحاصيل الزراعية نقيب الفلاحين المحاصيل إرتفاع درجات الحرارة

موضوعات متعلقة

استمرار أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

وزير الزراعة يعلن موافقة جنوب السودان على استيراد الدواجن المصرية ومنتجاتها

ترشيحاتنا

مصرفي ينفي فرض 50 جنيها غرامة للمتعاملين مع ماكينات ATM بدون كمامة

في خضم أزمته المتفاقمة.. رسالة من رئيس البرلمان العربي للبنان

رئيس الوزراء في ليبيا واستقبال رسمي له في طرابلس

الجيش الأمريكي يوجه رسالة شكر لـ قناة السويس.. وربيع : حريصون على ضمان حرية الملاحة

بعد الإعلان المثير للجدل مع ميريام فارس.. اعرف قصة سيارة آسر يس.. صور

تحرك برلماني عاجل حول فشل تجربة تابلت الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

إجراءات مشددة للحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

بيان عاجل من البحرين ضد قناة الجزيرة القطرية

النيابة تستعجل التحريات في احتراق مبنى ملحق بدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر

أم عبده.. مستريحة المنوفية جمعت 500 مليون جنيه وهربت والأمن يضبطها بقنا

10 قرارات هامة من وزير النقل بعد حادث قطار طوخ.. تعرف عليها

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ