مصرع شخص في مشاجرة بالدخلية غرب الإسكندرية

لقي شخص مصرعه، وذلك إثر إصابته في مشاجرة بين شخصين، بمنطقة الدخيلة، غرب الإسكندرية، وتم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله.

وقد تلقت اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية ومساعد الوزير إخطاراً بوجود مشاجرة بمنطقة الدخيلة، غرب المحافظة، أسفرت عن مصرع أحد أطراف المشاجرة.

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وعلى الفور، هرع فريق من المباحث إلى موقع الحادث، وتم ضبط المتهم واستدعاء النيابة العامة للمعاينة.

وبعد إجراء المعاينة، اتضح أن المجني عليه مصاب بجرح قطعي في البطن والصدر وأسفر عن نزيف حاد ولقى مصرعه في الحال.

تحرر محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة.