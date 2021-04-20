تبكي على والدها.. نسرين طافش في اطلالة جديدة من كواليس ملسل المداح

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتاعى انستجرام .

وظهرت نسرين طافش في الصورة وهي تبكي علي والدها في كواليس مسلسل المداح الذي يعرض حاليا.

وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة: "كسرت قلب رحاب برحيل ابوها الحاج غالب بطريقة غامضة بعد ما كان السند و الغطا".

مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.