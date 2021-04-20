شريف باسيلي: إنتاج القمح هذا العام مرتفع عن السنوات السابقة.. فيديو

حصاد القمح

قال اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشرطة المصرية للصوامع، إنه يتم استلام القمح المحلي من المزارعين فى أكثر من 450 نقطة تخزينية.



وأضاف خلال لقاء ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، إن الدولة تستهدف بين 4.6 لـ 4 ملايين طن، وذلك يعتبر رصيد كاف.



ولفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فى الأيام الماضية ساهم فى نمو حبة القمح، وأن انتاجية الفدان فى هذا العام ستكون مرتفعة عن العام الماضي، و السنوات السابقة.



وأشار إلى أن انتاجية الفدان فى العام الماضى وصلت لـ 14 و 15 أردب، ولكن هذا العام ستصل لـ 20 و 25 أردب على حسب المنطقة.



وأوضح أن المزارع يحصل على حقة المالى بعد التوريد بـ 72 ساعة فقط.



