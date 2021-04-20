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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز تضامن الإسكندرية بالمركز الأول في برنامج إدارة الحالة على مستوى الجمهورية

صدى البلد

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، وذلك لحصولها علي المركز الأول في برنامج إدارة الحالة علي مستوى المحافظات، والذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف.

وأشار المحافظة في بيان أن البرنامج تم تطبيقه على 1100 حالة منذ بداية برنامج إدارة الحالة، مما أسفر على حصد المركز الأول بين المحافظات.

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والجدير بالذكر أن وحدة إدارة الحالة بوزارة التضامن الاجتماعي هي إحدى أهم الجهات المعنية بحماية الطفولة في مصر فمن خلالها يتم تقديم حزمة من الخدمات تتمثل في (تأمين الرعاية والتنشئة الاجتماعية والحماية من المخاطر وتنمية مهارات والتأهيل والدمج في المجتمع وتوفير البيئة السليمة لتنمية الطفولة والوقاية من المخاطر) للأطفال المعرضين للخطر حيث، ويتم تقديم الخدمات من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المدربين.

وفي سياق منفصل، ناقش اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مع أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، عددًا من الملفات والقضايا التي تهم المواطن السكندري وعلى رأسها أعمال تنفيد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى برج العرب القديمة التي تستهدف تطوير ٥٧ قرية بتكلفة تقديرية ٣ مليار جنيه، وذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.
وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية القائمة على المبادرة تعمل بشكل متكامل على الإسراع في كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة. 
وأضاف أن مبادرة الرئيس ستحدث نقله نوعية شاملة بالقرى، وسيكون لها مردود إيجابي قوي على المواطنين بالقرى، كما أنها تؤكد  اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمواطنين البسطاء في القرى والنجوع من أجل تحقيق حياة كريمة كاملة وتوفير كافة المرافق والاحتياجات الأساسية لهم.
جاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

 

الاسكندرية محافظ تضامن اجتماعي برنامج إدارة الحالة المركز الأول التنسيق التضامن الاجتماعي

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