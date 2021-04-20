تعرف على آخر أسعار السمك والجمبري بالقناطر الخيرية.. فيديو

مع اقتراب موسم شم النسيم وأعياد الأقباط، يقبل عدد كبير من المواطنين بالأسواق على شراء الأسماك بأنواعها المختلفة، وتعد وجبة السمك واحدة من أشهى الوجبات وأكثرهم فائدة على صحة جسم الإنسان.

ورصدت عدسة صدى البلد أسعار الأسماك، اليوم الثلاثاء، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢١، من أحد الأسواق بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عن الأيام الماضية.

وذكر محمد عبد الرحمن بائع بأحدى محلات السمك، أن الإقبال على الشراء يتزايد خلال هذه الأيام عن بدايات شهر رمضان الكريم، بسبب دخول المواسم والأعياد.



وعن الأسعار، أوضح أن كيلو السمك البلطي يتراوح ما بين ٣٠ الى ٤٠ جنيه، وسمك التونة سعره ٤٠ جنيه للكيلو، ويختلف سعر السمك البوري حسب حجمه ويتراوح ما بين ال ٦٠ إلي ال٧٠ جنيه للكيلو.



بينما سمك المكرونة يصل سعره اليوم ٦٠ جنيه للكيلو، والجمبري من ١٦٠ إلي ٢٣٠ جنيه الكيلو، وسمكة الدنيس ارتفعت لتصل الي ١٢٠ جنيه للكيلو.