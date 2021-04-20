التبريد بالرذاذ.. 5 نصائح طارئة لمربي الماشية.. تعرف عليها

تقدم وزارة الزراعة، العديد من الخدمات للمزارعين ومربي الدواجن والماشية، خاصة في ظل التقلبات الجوية، ومع ارتفاع درجات الحرارة يحتاج كل هؤلاء إلى معاملة خاصة.

وأكد الدكتور محمدعلى فهيم، مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعى بوزارة الزراعة، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر سلبيا على الإنتاج الحيواني، لذا لا بد من الاهتمام بها.



وقدم "فهيم"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، النصائح بتقديم الغذاء فى الأوقات المناسبة قبل الشروق وبعد المغرب، ويفضل زيادة عدد مرات التغذية، كما يجب أن نتجنب الاتبان فى الصيف ويفضل تقديمها ليلا ونزيد من الطاقة والبروتين فى الأعلاف المركزة فى علائق الصيف عن الشتاء لتلافى التأثير السلبى لانخفاض المأكول مع زيادة الأملاح والفيتامينات بنسبة 20-30% صيفا.



وقال خبير المناخ الزراعى إنه "يمكن للأبقار عالية الإنتاج استخدام الدهون المحمية لأن العبء الحرارى الناتج عنها أقل من الكربوهيدرات، لكن أكرر الدهون المحمية وليست الزيوت النباتية، كما ينصح أنصاف المتعلمين حتى لايقف الكرش فى هذه الظروف الصعبة".

وشدد على ضرورة الاهتمام بوجود الماء النقى النظيف ويفضل لو كان باردا طوال الوقت، أما الحيوان (ربع أو نصف لوح ثلج فى حوض الشرب ويكون الحوض فى مكان مظلل ويغسل باستمرار، كما طالب باستخدام الطرق الميكانيكية مثل المراوح أو التبريد بالرذاذ أو رش الأسطح بالماء لتوفير البيئة المواتية".

