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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجهودهم في مكافحة كورونا

مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم الأطقم الطبية بالعامرية

صدى البلد

نظمت أمانة العامرية أول بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، حفلاً لتكريم الأطقم الطبية بمستشفيات العامرية، ومنطقة العامرية الطبية، غرب المحافظة. 

 

وكان ذلك في إطار مبادرة الحزب لتكريم الأطقم الطبية، ودعم المستشفيات، تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتعليمات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.

 

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن هذا التكريم يأتي تقديرًا لدور الأطقم الطبية منذ بداية جائحة كورونا، ودورهم الكبير في التعامل مع بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية وتقديم كافة أوجه المساعدة للمرضى والمصابين. 

 

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وأشار إلى أن التكريم جزء من الدور المجتمعي للحزب لدعم القطاع الطبي بالمحافظة بجميع كوادره، مشيدًا بالدور البطولي والتضحيات التي يبذلها جميع الأطقم الطبية بالإسكندرية، وعملهم ليلاً ونهاراً لخدمة المواطنين على أكمل وجه.

 

وسلم العمدة منصور علواني، أمين قسم العامرية بحزب مستقبل وطن شهادات تقدير، وعددًا من الأدرع للدكتور مصطفى حسين الطويل مدير مستشفى العامرية، والدكتورة نهال إبراهيم، محمد مدير منطقة العامرية الطبية، وعدد من الأطقم الطبية المشاركة في أجنحة عزل كورونا، في حضور خميس زكريا، امين مساعد القسم، ومحمد منيسي، أمين التنظيم، ومصطفى أحمد عبد القوي امين التقييم والمتابعة، وأكرم فخري عضو هيئة مكتب القسم، والأستاذ محمد عبدالفتاح أمين الإعلام.

 

يذكر أن حزب مستقبل طن الأسبوع الماضي نظم حفلاً لتكريم الأطقم الطبية بالإسكندرية بحضور أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، حيث تم تكريم الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وعدد من قيادات مديرية الصحة، والكوادر الطبية المتميزة من أطباء وهيئة تمريض وإداريين.

 

وخلال الاحتفالية، أشار النائب رزق راغب ضيف الله إلى أن هذا التكريم جزء من وأكد ضيف الله أن هذا التكريم لا يفي حقهم الذي يستحقونه، لضخامة حجم المسئولية التي تحملوها على عاتقهم في تلك الفترة الحرجة، التي تمر بها البلاد، منذ بداية أزمة كورونا، متمنيًا أن تمر هذه الجائحة بخير على بلدنا مصر.

الاسكندرية مستقبل وطن حفل تكريم الاطقم الطبية مستشفيات العامرية مكافحة كورونا

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