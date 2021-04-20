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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصديق الشجاع.. فرنسا تعلق على مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

علم فرنسا
علم فرنسا

أكدت الرئاسة الفرنسية، تضامنها ووقوفها إلى جانب الشعب التشادي، عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي، متأثرا بجراحه عقب إصابته خلال معارك مع متمردين غداة إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنها تؤكد التزامها باستقرار تشاد وأمنه الإقليمي، مشيرة إلى أنه تم إبلاغها بتشكيل هيئة انتقالية لتحقيق انتقال سياسي.

وشددت على أهمية الانتقال السلمي في البلاد بعد وفاة الرئيس ديبي الذي وصفته بـ "الصديق الشجاع" لفرنسا

ولقي الرئيس التشادي إدريس ديبي مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرا بجراحه عقب إصابته خلال معارك مع متمردين غداة إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وبعد ذلك، أصدر الجيش التشادي، حظرا للتجوال وإغلاق الحدود البرية للبلاد بعد مقتل الرئيس ديبي، كما تقرر حل البرلمان والحكومة، وسيتم تشكيل مجلس عسكري برئاسة نجل الرئيس الراحل، محمد إدريس ديبى، لمدة 18 شهرًا.

وفى وقت سابق، أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة فى تشاد أن إدريس ديبى، فاز بولاية سادسة.. بعدما حصل على 79.3% من الأصوات.

ومن جانبه، أكد الاتحاد الأفريقي اليوم الثلاثاء، أن مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي خسارة كبيرة لبلاده وللقارة الأفريقية ككل.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، الرئيس الكنغولي، فيليكس تشيسيكيدي، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي، خلال زيارته للقوات في الخطوط الأمامية للقتال ضد المتمردين الشماليين.

وأكد تشيسكيدي، أنه علم بكل أسف بوفاة نظيره وشقيقه المارشال إدريس ديبي، لافتا إلى أن مقتله يعد خسارة كبيرة لتشاد وأفريقيا ككل.

وأضاف: "باسم الشعب الكونغولي والأفريقي أوجه التعازي إلى حكومة جمهورية تشاد وشعبها وأسرة الفقيد".

فرنسا اغتيال رئيس تشاد تشاد اخبار تشاد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

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