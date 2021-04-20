لمربي الماشية..الزراعة تخصص أرقاما حال ظهور أى مشكلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تقدم وزارة الزراعة العديد من الخدمات للمزارعين ومربي الدواجن و الماشية خاصة في ظل التقلبات الجوية، ومع ارتفاع درجات الحرارة يحتاج كل هؤلاء إلي معاملة خاصة.



وحبى الله تعالى حيوانات المزرعة والدواجن، بمقدرة مميزه تخالف قوانين الطبيعة وهى أن تنتقل الحرارة من الجسم الأقل درجة حرارة (الحيوان أو الطائر) إلى الجسم الأعلى درجة حرارة (البيئة المحيطة)، حتى يمكنها أن تحتفظ بدرجة حرارة ثابتة فى أجسامها تمكنها من أداء الوظائف الإنتاجية والتناسلية والفسيولوجية على الوجه الصحيح والأكمل.

وتناشد الوزارة حال ظهور أية مشكلات يرجى التواصل معقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على مدار الساعة، على الواتساب 01558626682 ----- 01558626681 .



كما يناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة صغار مربى الدواجن، بالتواصل مع القطاع، للإستفادة من مبادرة البنك المركزى بقروض ميسره 5%، لتطوير عنابرهم ورفع كفاءتها وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، طبقًا للبروتوكولات الموقعة بين الوزاره، وبعض البنوك الوطنية.