لن تصدق أوجه التشابه بين الأميرة الراحلة ديانا وجدتها |صور

الأميرة ديانا وجدتها

كشف شقيق الأميرة ديانا، النقاب عن صورة نادرة لجدتهما ، حيث قارن معجبون العائلة الملكية بين أوجه التشابه بين الأميرة ديانا وجدتها “لسينثيا سبنسر”.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أذهل تشارلز سبنسر ، 56 عامًا ، شقيق الأميرة "ديانا"، المعجبين الملكيين بعد مشاركة صورة لجدته "لسينثيا سبنسر" أمس ، حيث قال الكثيرون أنه يوجد تشابه كبير بينها وبين الأمير الراحلة " ديانا".

الأميرة ديانا وجدتها

بعد نشر "تشارلز سبنسر" الصورة على صفحته الشخصية عبر أنستجرام ، قال إن الصورة رسمت بالفحم في عام 1919 ، وهو العام الذي تزوجت فيه جدته من ألبرت سبنسر .

صورة جدة الأميرة ديانا

ودون سبنسر أيضا أن جدته كانت شخصية محبوبة جدًا ومحترمة محليًا ، ولا يزال وجودها محسوسًا، حيث سميت تكية السكان المحلية '' سينثيا سبنسر هوسبيس في ذاكرتها. توفيت عام 1972.

الأميرة الراحلة ديانا

أعجب المعجبون الملكيون بالصورة ، حيث قال الكثيرون إن سينثيا ، التي وافتها المنية في عام 1972 ، عن عمر يناهز 75 عامًا ، تشبه كثير مثل الأميرة الراحلة ديانا.