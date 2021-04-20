عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأميرة ديانا وجدتها

لن تصدق أوجه التشابه بين الأميرة الراحلة ديانا وجدتها |صور

صدى البلد

كشف شقيق الأميرة ديانا، النقاب عن صورة نادرة لجدتهما ، حيث قارن معجبون العائلة الملكية بين أوجه التشابه بين الأميرة ديانا وجدتها “لسينثيا سبنسر”.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية،  أذهل تشارلز سبنسر ، 56 عامًا ، شقيق الأميرة "ديانا"، المعجبين الملكيين بعد مشاركة صورة لجدته "لسينثيا سبنسر" أمس ، حيث قال الكثيرون  أنه يوجد تشابه كبير بينها وبين الأمير الراحلة " ديانا".

الأميرة ديانا وجدتها

 بعد نشر "تشارلز سبنسر" الصورة على صفحته الشخصية عبر أنستجرام ، قال إن الصورة رسمت بالفحم  في عام 1919 ، وهو العام الذي تزوجت فيه جدته من ألبرت سبنسر .

صورة جدة الأميرة ديانا

 ودون سبنسر أيضا أن جدته كانت شخصية محبوبة جدًا ومحترمة محليًا ، ولا يزال وجودها محسوسًا، حيث  سميت  تكية السكان المحلية ''  سينثيا سبنسر هوسبيس في ذاكرتها.  توفيت عام 1972.

الأميرة الراحلة ديانا

 أعجب المعجبون الملكيون بالصورة ، حيث قال الكثيرون إن سينثيا ، التي وافتها المنية في عام 1972 ، عن عمر يناهز 75 عامًا ، تشبه كثير  مثل الأميرة الراحلة ديانا.

الأميرة ديانا العائلة الملكية تشارلز سبنسر الأميرة الراحلة جدة الأميرة ديانا شقيق الأميرة ديانا

ترشيحاتنا

لقطة تكشف فبركة برنامج رامز عقلة طار .. فيديو

بفستان لامع .. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

إلهام شاهين : مشاهد الإغراء من أعظم أدواري وأقدم أعمالا جريئة لو مقتنعة

أول تعليق من نيللي كريم بعد إفاقتها من الغيبوبة "خاص"

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين

فيديوجراف.. تفاصيل مشروع قانون التعليم الجديد الخاص بالثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

رئيس حكومة ليبيا: عودة الطيران بين القاهرة وطرابلس غدًا

القيعي يروي تفاصيل توقيع شيكابالا لـ الأهلي وسر فشل انضمامه

وزير الخارجية يسلم رسالة السيسي إلى رئيس الكونغو الديمقراطية

وفاة مصلي أثناء سجوده في صلاة التراويح بالتجمع الأول.. فيديو

الزمالك يكشف حقيقة رحيل محمود علاء

بعد حذفه.. آبل تعيد تطبيقا مثيرا للجدل على متجرها مرة أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عرفه علام يكتب: بوابة هروب

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ