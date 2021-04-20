فيديوجراف.. تفاصيل مشروع قانون التعليم الجديد الخاص بالثانوية العامة

اثار مشرع قانون التعليم الجديد الخاص بالثانوية العامة والذي يعرف بالنظام التراكمي موجة كبيرة من الجدل داخل مجلس الشيوخ بعد أن تم عرضه من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وقوبل بالرفض من قبل المجلس .

استند مجلس الشيوخ في أسباب رفضه لمشروع قانون التعليم الجديد الخاص بالثانوية العامة الي عدة أمور ابرزها ان تطبيقه يمثل عبئا على شريحة كبيرة من المجتمع.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول بنود مشروع قانون التعليم الجديد للثانوية العامة من خلال الفيديوجراف التالي.