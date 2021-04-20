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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مشروع قانون التعليم الجديد الخاص بالثانوية العامة

وزير التعليم
وزير التعليم

 

اثار مشرع قانون التعليم الجديد الخاص بالثانوية العامة والذي يعرف بالنظام التراكمي موجة كبيرة من الجدل داخل مجلس الشيوخ  بعد أن تم عرضه من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وقوبل بالرفض من قبل المجلس .

استند مجلس الشيوخ في أسباب رفضه لمشروع قانون التعليم الجديد الخاص بالثانوية العامة الي عدة أمور ابرزها ان تطبيقه يمثل عبئا على شريحة كبيرة من المجتمع.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول بنود مشروع قانون التعليم الجديد للثانوية العامة من خلال الفيديوجراف التالي.

الدكتور طارق شوقي الثانوية العامة 2021 مشروع قانون التعليم الجديد للثانوية مشروع قانون التعليم النظام التراكمي في الثانوية العامة

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