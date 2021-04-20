مفتي الديار المصرية : إذا منع الاعتكاف في المساجد نظرا للظروف التي نمر بها على الناس الطاعة .. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد وليس المنزل مؤكدا أنه من شروط صحة الاعتكاف.

وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج “كتب عليكم الصيام” عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق اذا منع الاعتكاف في المساجد نظرا للظروف التي نمر بها على الناس الطاعة والاستجابة.

وتابع مفتي الديار المصرية أن أمهات المؤمنين كن يعتكفن في المسجد مع رسول الله للطاعة والتقرب إلى الله خلال هذا الشهر الكريم.

وأشار علام إلى أن الزكاة أولا للأقارب وبعد ذلك الجيران الأقارب وغير الأقارب، لافتا إلى أنه تتحقق صلة الارحام عن طريق الزكاة.