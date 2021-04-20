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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا: مستعدون للتوصل إلى حل ودي في سد النهضة والحدود مع السودان

سد النهضة
سد النهضة

قال السفير الإثيوبي بالخرطوم، بيتال أميرو، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للتوصل إلى حل ودي في ملفي سد النهضة والحدود مع السودان.

جاء ذلك خلال لقاء بين السفير الإثيوبي، ورئيس بعثة الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا "إيجاد" بالسودان، عثمان حسن بلال، بحثا خلاله القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وحسب بيان للسفارة الإثيوبية، أطلع أميرو، بلال على تطورات قضية الحدود مع السودان، وكذلك عملية التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وزعم السفير، أن إثيوبيا على استعداد للتوصل إلى حل ودي في كلا الملفين، والتزامها الثابت تجاه الملفين، وانتشار السلام والأمن في المنطقة.

وجدد بيتال أميرو استعداد إثيوبيا لدعم "إيجاد" في جهودها للعب دور بناء في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

يذكر أن وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، التقت اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في الخرطوم، براين شوكان.

وقالت الخارجية السودانية في بيان، نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك”، إن المهدي أشادت بالتطور الكبير في العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية وشكرت الجانب الأمريكي على الدعم المستمر الذي ظل يقدمه للشعب السوداني ولحكومة الفترة الانتقالية.

وأطلعت المهدي القائم بالأعمال الأمريكي على تطورات الأوضاع في ملفي سد النهضة والقضايا الحدودية بين السودان وإثيوبيا، موضحة أن السودان كان وما زال منفتحاً لجميع مبادرات التوصل إلى حلول عبر الحوار والمفاوضات ولكن حال تعنت الجانب الإثيوبي المستمر دون الاستفادة من هذه المبادرات.

ودعت وزيرة الخارجية السودانية إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بين فرق العمل التقنية والسياسية للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأمريكي استمرار الولايات المتحدة في دعم حكومة الفترة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في السودان.

سد النهضة اثيوبيا اخبار سد النهضة السودان الحدود بين السودان وإثيوبيا

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