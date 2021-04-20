مدبولي ينقل تحيات الرئيس السيسي للأشقاء في ليبيا

رئيس الوزراء

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لليبيا موضحًا أن مصر تدعم ليبيا قيادة و شعبًا.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس وزراء ليبيا أن هناك حرصا كبيرا من مصر لدعم ليبيا، مؤكدًا أن هناك تعاون فى المرحلة المقبلة.



وتابع: " هناك حرص على التعاون فى أكثر من مجال بين البلادين، وسيكون هناك مناقشة فآ أكثر من ملف بحضور الوزراء".



عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا، الدور المصرى في دعم الحوار السياسى في إيجاد حل شامل للأزمة في ليبيا، قائلا: نتطلع لاستمرار مصر فى دعمها مع كل دول المنطقة في المساعدة في تحقيق الاستقرار بليبيا.

