مفتي الديار المصرية : يجوز في ظروف الجائحة إخراج زكاه المال وفقا لحاجة الناس .. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إن زكاة المال فرض من الفرائض على المسلمين مؤكدا أن لها موعد محدد ويجب أن تخرج في وقتها.

وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج كتب عليكم الصيام عبر فضائية صدى البلد أن نصاب الزكاة قيمة 85 جرام ذهب بسعر اليوم ويخرج منه 2.5%.

وتابع مفتي الديار المصرية أنه يجوز في ظروف الجائحة إخراج زكاه المال وذلك وفقا لحاجة الناس.

وأشار علام إلى أن أن الزكاة أولا للأقارب وبعد ذلك الجيران الأقارب وغير الأقارب، لافتا إلى أنه تتحقق صلة الارحام عن طريق الزكاة.