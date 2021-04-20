القيعي يروي تفاصيل توقيع شيكابالا لـ الأهلي وسر فشل انضمامه

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عن تفاصيل توقيع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك للفريق الأحمر موسم 2006

وأكد القيعي في تصريحات عبر اثير “ اون سبورت اف ام ” أن شيكابالا كان متألقا أثناء انضمامه لـ باوك اليوناني ورغب الأهلي في ضمه حيث فاوضه وحصل على توقيعه بالإضافة لمقدم التعاقد.

وأضاف أن شيكابالا أجرى معه اتصالا هاتفيا مرتين أو ثلاثة من أجل الانضمام للأهلي والعودة لمصر خاصة وأن الزمالك وقتها لم يسع لضمه مرة أخرى.

وأكمل أن الأهلي كان ينتظر الاستغناء الخاص به مقابل 650 ألف يورو ولكن تم إقالة رئيس نادي باوك لتعود المفاوضات للبداية.