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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال زيارته طرابلس

مدبولي: مصر حريصة على دعم المشروعات التنموية في ليبيا

مؤتمر صحفي لـ مصطفى
مؤتمر صحفي لـ مصطفى مدبولي والدبيبة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حريصة على دعم المشروعات التنموية فى ليبيا، موضحًا أنه متواجد في طرابلس بصحبة مجموعة من الوزراء لتعزيز التعاون المشترك.


وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس وزراء ليبيا، أن مصر تدعم المصالحة الوطنية فى ليبيا وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي.

 

من جانبه قال عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا، إن مصر كان لها دور هام في دعم الحوار السياسي وإيجاد حل شامل للأزمة في ليبيا.

 

 وتابع "الدبيبة"، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، “نتطلع لاستمرار مصر فى دعمها مع كل دول المنطقة في المساعدة في تحقيق الاستقرار بليبيا”.

 

وأقيمت مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، عقب وصوله الى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، حيث كان فى استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من المسئولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطني للبلدين، 

 

كما بدأت جلسة مباحثات ثنائية بين مدبولى والدبيبة، وكذلك وزراء البلدين.

 

وكان قد غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مطار القاهرة الدوليّ، متوجها إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.

 

ومن المنتظر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

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