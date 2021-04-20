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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي ونظيره الليبي يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد دبيبة، توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين.

وقد عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره الليبي، جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل التعاون بين البلدين، كاشفًا أنه سيتم إنشاء مستشفى مصري في طرابلس في جميع التخصصات وإرسال قوافل طبية لدعم الأشقاء، مؤكداً دعم جهود المصالحة.

ونقل  «مدبولي»، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قيادة وحكومة وشعبا في ليبيا، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الليبية علاقات تاريخية بين البلدين.

وأضاف خلال جلسة المباحثات مع نظيره الليبي، أن مصر حريصة على نقل تجربتها  في مجال التعليم إلى ليبيا.

وكان  قد وصل  الى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، أقيمت مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.

وكان فى استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من المسئولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.

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