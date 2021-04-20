إيران: نسعى إلى اتفاق جديد مع أمريكا قبل انتهاء فترة الحكومة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن طهران ليست في عجلة من أمرها بشأن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد روحاني في تصريحات نقلتها قناة “روسيا اليوم” على تمسك طهران بموقفها واستثمارها "أي فرصة لرفع العقوبات"، مضيفًا أن "فشل سياسات الضغوط القصوى الأمريكية ضدنا جعل موقفنا قويا في مفاوضات فيينا".

وأشار روحاني إلى أن "مفاوضات فيينا حققت تقدما بنسبة 60 الى 70 بالمئة"، لافتًا إلى أنه "في حال كان الأمريكيون صادقين، يمكن التوصل إلى نتيجة في فترة زمنية وجيزة".

وأكد أن طهران "التزمت بشكل كامل بالإطار الذي وضعه المرشد الأعلى للمفاوضات ونحن نتحرك في نفس هذا الإطار"، مشيرًا إلى أن "بلاده تسعى إلى التوصل إلى نتيجة في مفاوضات فيينا خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة".

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في فيينا، قال في بيان اليوم الثلاثاء إن المحادثات بين الجانبين، وكذلك مع الولايات المتحدة، على نحو غير مباشر، ستتواصل في الأسبوع المقبل.