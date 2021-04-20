ضبط مركز طبي بدون ترخيص في الشرقية

خاص بالنساء والتوليد

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية والدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، حملة للتفتيش علي المنشأت الطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة مركز طبي خاص للنساء والتوليد يعمل بدون ترخيص بمركز فاقوس، بعد ورود معلومات تفيد بفتح أبوابه لإستقبال المواطنين بدون إستصدار ترخيص لذلك، وبالمخالفة للقانون.

كما أسفر تفتيش المركز الطبي غير المرخص عن ضبط مخالفات دوائية بواقع ١٢٠ (وحدة/عبوة/أمبول / سرنجة) لأدوية ومستلزمات متنوعة، ما بين أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وبعضها منتهي الصلاحية بالإضافة لضبط أدوية مدرجة بجدول المواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير بمكان يعمل بدون ترخيص.

وأشار "مسعود" الي انه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتم تحريز المضبوطات، وتم تحرير محضر برقم ٣٩١٠ جنح لسنه ٢٠٢١ بمركز الشرطة بفاقوس، كما تم تشميع المركز الطبي غير المرخص بكامل محتوياته.

وأكد "مسعود"، إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة 100 مليون جنيه، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطنين وتسعي إلى لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناة والألم الذي يتعرضون له.

وأشار المحافظ إلي أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة تقوم بتوفير إحتياجات المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية ايماناً بحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة مشدداً علي وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالمستشفى بالالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه جاري أنشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفه مالية 100 مليون جنيه والتي تضم مبنيين، مبني رئيسي مكون من دور أرضي و5 طوابق ومبني خدمات مكون من دور أرضي و3 طوابق، حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال الإنشائية بها إلى 95%، وجاري استكمال الأعمال الخاصة بالحماية المدنية، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.