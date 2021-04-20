عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خاص بالنساء والتوليد

ضبط مركز طبي بدون ترخيص في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية والدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، حملة للتفتيش علي المنشأت الطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة مركز طبي خاص للنساء والتوليد يعمل بدون ترخيص بمركز فاقوس، بعد ورود معلومات تفيد بفتح أبوابه لإستقبال المواطنين بدون إستصدار ترخيص لذلك، وبالمخالفة للقانون.

كما أسفر تفتيش المركز الطبي غير المرخص عن ضبط مخالفات دوائية بواقع ١٢٠ (وحدة/عبوة/أمبول / سرنجة) لأدوية ومستلزمات متنوعة، ما بين أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وبعضها منتهي الصلاحية بالإضافة لضبط أدوية مدرجة بجدول المواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير بمكان يعمل بدون ترخيص. 

وأشار "مسعود" الي انه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتم تحريز المضبوطات، وتم تحرير محضر برقم ٣٩١٠ جنح لسنه ٢٠٢١ بمركز الشرطة بفاقوس، كما تم تشميع المركز الطبي غير المرخص بكامل محتوياته. 

وأكد "مسعود"، إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة 100 مليون جنيه، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطنين وتسعي إلى لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناة والألم الذي يتعرضون له.

وأشار المحافظ إلي أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة تقوم بتوفير إحتياجات المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية ايماناً بحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة مشدداً علي وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالمستشفى بالالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه جاري أنشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفه مالية 100 مليون جنيه والتي تضم مبنيين، مبني رئيسي مكون من دور أرضي و5 طوابق ومبني خدمات مكون من دور أرضي و3 طوابق، حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال الإنشائية بها إلى 95%، وجاري استكمال الأعمال الخاصة بالحماية المدنية، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

ترشيحاتنا

بلاغة القرآن .. الفرق بين القرية والمدينة .. معلومات لا تعرفها

لمربي الدواجن والأسماك..15 نصيحة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

فائدة 3% وتقسيط على 30 عاما.. كيف تستفيد من مبادرة التمويل العقاري الجديدة

مدبولي: ندعم جهود المصالحة الليبية.. وسنعمل على نقل خبراتنا التنموية لطرابلس

رئيس الوزراء: خط ملاحي بحري يربط بين الموانئ المصرية والليبية ..فيديو

مدبولي ونظيره الليبي يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

مدبولي يكشف عن رسالة الرئيس السيسي إلى الليبيين

القيعي يروي تفاصيل توقيع شيكابالا لـ الأهلي وسر فشل انضمامه

تحرك برلماني عاجل حول فشل تجربة تابلت الثانوية العامة

أم عبده.. مستريحة المنوفية جمعت 500 مليون جنيه وهربت والأمن يضبطها بقنا

الزمالك يكشف حقيقة رحيل محمود علاء

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عرفه علام يكتب: بوابة هروب

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ