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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الليبي يرفض مشروع قانون الميزانية العامة ويعيده للحكومة

صدى البلد

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، رفض الموازنة التي قدمتها الحكومة، مطالبًا بتعديلها.

ووفقًا لصحيفة "المرصد" الليبية، صوت البرلمان الليبي بالاغلبية على إعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة للتعديل وفقاً لملاحظات النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.

واستأنف مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسته لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية بعد تعليقها أمس الاثنين.

وكان بليحق قال إن المجلس بحث في جلسته الرسمية الإثنين بمقره في مدينة طبرق بحضور أكثر من 97 نائبا مشروع قانون الموازنة العامة، حيث تم الاستماع للتقرير المفصل الذي أعدته لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب والذي تضمن عدد كبير من الملاحظات.

وأوضح أنه جرى خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح  تداول الملاحظات بشكل عام على الميزانية والتوصيات التي وصلت إلى ثلاثون توصية من قبل لجنة الموازنة.

وأكد أنه لم يتم استكمال المناقشة والمداولة وعلقت الجلسة إلى اليوم، ليصل المجلس إلى قرار فيما يخص الملاحظات التي وردت بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

البرلمان الليبي مجلس النواب الليبي الموازنة العامة ليبيا الميزانية العامة

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