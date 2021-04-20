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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لمربي الدواجن والأسماك..15 نصيحة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

صدى البلد

تقدم وزارة الزراعة، العديد من الخدمات للمزارعين ومربي الدواجن والماشية، خاصة في ظل التقلبات الجوية، ومع ارتفاع درجات الحرارة يحتاج كل هؤلاء إلى معاملة خاصة.

و قدم الدكتور محمدعلى فهيم، مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعى بوزارة الزراعة أهم النصائح لمربي الدواجن والأسماك لتجنب هلاكهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة .
 وناشد "فهيم" فى تصريحات ل "صدى البلد "بضرورة رفع الأعلاف من أمام الدواجن طوال فترة النهار من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ورش جدران وأسطح عنابر الدواجن من الخارج في الصباح والحفاظ على تبريد مياه الشرب ، كما نصح بوضع مضادات الإجهاد الحراري وفيتامين C في الماء مع الاهتمام بأدوية غسيل الكلى والكبد، مشددًا على أهمية الاهتمام بالتهوية والتبريد داخل العنابر خلال فترات النهار والتي تشهد ارتفاعًا كبير في درجات الحرارة مع تقليل سمك أو عمق أرضيات العنابر خلال الصيف.

وأضاف أنه من الضرورى عدم إجهاد الطيور بالعلاج واللقاحات وتأجيل ذلك لفترات لا تعاني فيها الدواجن من الإجهاد الحراري، لافتًا إلي أنه من الأفضل تركيب خلايا تبريد على جانبي العنبر خلال فترات الصيف بما يمنح القطيع القدرة علي مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.
 

أما بالنسبة للمزارع السمكية فقدم الخبير الزراعى عدة نصائح أيضا والتى من أهمها  استخدام طرق حديثة فى اعادة تدوير مياة المزارع (الفلاتر الميكانيكية والبيولوجية) ، وأيضا  زيادة عدد البدلات بمعدل بدال لكل فدان ونصف بدل 2 فدان.
 

كما طالب بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية للاسماك خلال فترات ارتفاع الحرارة او نقص امدادات المياه ، والاهتمام باضافة روافع المناعة الى الاعلاف خلال هذه الفترة لتحسين اداء الجهاز المناعي للاسماك.
 

ونوه إلي أنه يجب خفض معدلات التغذيه فى العلف المركز إلى ١٪ حد اقصى - والذى يغذى مفروم او غيره يوكل ربع الكميه،مع  تشغيل البدلات فى حال الكثافات ساعتين نهارا ، كما ناشد باستخدام الاعلاف المضاده للاجهاد.
 

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