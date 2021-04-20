صحة الشرقية: شفاء مسجون من شلل نصفي عقب إجراء جراحة دقيقة له بالمخ

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأنه تم شفاء مسجون من شلل نصفي تام بالجانب الأيسر نتيجة تجمع دموي تحت الأم الجافية بالمخ RT Ch. S.D.H ، وأصبحت حالتة الصحية جيدة وقادر علي الحركة تماماً، وذلك بعد قيام الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي الزقازيق العام الجمعة الماضية بإشراف الدكتور وائل المسلمي أستاذ جراحة المخ والأعصاب، ومشاركة الدكتور السيد صباح محمد مدرس م. جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عماد عبد القادر أخصائي التخدير، وهيئة التمريض بقسم العمليات بالمستشفي، بإجراء جراحة دقيقة للمسجون بالمخ، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة له، وذلك بالتنسيق بين قطاع السجون ومديرية الشئون الصحية بالشرقية لإجراء الجراحة الدقيقة للمريض، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، وتمت العملية الجراحية بنجاح.

وأكد الدكتور هشام مسعود بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين بجميع فئات المجتمع علي حد سواء، مقدماً الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة الشرقية، وخاصة المستشفيات القريبة من محافظة القليوبية.

كما قام وكيل الوزارة بالتوجه مباشرة إلي مستشفي منيا القمح المركزي، لمتابعة تنفيذ رفع درجة الاستعداد، وجاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات مصابة، بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة ومديرية الصحة بالقليوبية، علما بأن فرع إسعاف الشرقية قام بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف للمشاركة في نقل الحالات المصابة في حالة الاحتياج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي أنه تم الدفع بفرق الإنتشار السريع من ديوان مديرية الشئون الصحية، للتحرك للمستشفيات القريبة من القليوبية، ومنها منيا القمح، والسعديين، ومشتول السوق، والزوامل، وبلبيس المركزية للمشاركة في تقديم الخدمة في حالة الاحتياج لهم.