محافظ الشرقية يوجه مدير الضرائب العقارية الجديد بزيادة معدلات تحصيل المستحقات

لتعظيم موارد الدولة وتقديم أفضل الخدمات

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمكتبه بالديوان العام حاتم إبراهيم جبر مدير منطقة الضرائب العقارية الجديد لتهنئته بمهام منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل منطقة الضرائب العقارية.

واطلع المحافظ، علي خطه عمل المنطقة خلال الفترة القادمة، مؤكداً ضرورة الإستمرار في زيادة معدلات تحصيل المستحقات من المنشآت العامة والتجارية لتعظيم موارد الدولة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين، وكذا أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الضرائب العقارية وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهيئات لتذليل كافة العقبات المتعلقة بإنهاء مصالح المواطنين.

وأوضح حاتم إبراهيم جبر، مدير منطقة الضرائب العقارية بالشرقية، أن المنطقة جادة في وضع خطة عمل للإرتقاء بمستوي أداء العاملين بالمنظومة الإدارية، بالمنطقة، وتكثيف برامج التدريب والتطوير للجان التحصيل، والتشديد علي ضرورة التحصيل من كافة الكيانات والممولين دون استثناءات، بالإضافة إلى رصد السلبيات والعمل علي إيجاد حلول حقيقية لها لتحسين مستوي العمل.

وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم شفاء مسجون من شلل نصفي تام بالجانب الأيسر نتيجة تجمع دموي تحت الأم الجافية بالمخ RT Ch. S.D.H ، وأصبحت حالتة الصحية جيدة وقادر علي الحركة تماماً، وذلك بعد قيام الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي الزقازيق العام الجمعة الماضية بإشراف الدكتور وائل المسلمي أستاذ جراحة المخ والأعصاب، ومشاركة الدكتور السيد صباح محمد مدرس م. جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عماد عبد القادر أخصائي التخدير، وهيئة التمريض بقسم العمليات بالمستشفي، بإجراء جراحة دقيقة للمسجون بالمخ، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة له، وذلك بالتنسيق بين قطاع السجون ومديرية الشئون الصحية بالشرقية لإجراء الجراحة الدقيقة للمريض، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، وتمت العملية الجراحية بنجاح.

وأكد “مسعود”، بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين بجميع فئات المجتمع علي حد سواء، مقدماً الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.