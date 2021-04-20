بلاغة القرآن .. الفرق بين القرية والمدينة .. معلومات لا تعرفها

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب كلمة المدينة، لذلك تم تسمية يثرب بالمدينة المنورة.

وأضاف «الجندي» خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قضائية «dmc»، أن القرآن الكريم كان يطلق على المناطق التي يوجد بها كفار اسم قرى، وكذلك المناطق التي يوجد بها كفار ومسلمون كلمة قرى أيضًا.



وأشار إلى أن القرآن أطلق على المناطق التي تتضمن مسلمين لفظ مدينة، فالمدينة هي القرى التي بها مسلمون، لافتاً إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يحب المدينة لأنه علامة الإيمان بها فهى توظيف لفظى لمجموعة من المؤمنين.



وتابع: إن الكلام الذى يكتب على ظهر وسائل المواصلات بها حكم عجيبة، مضيفا: «أتمنى أن يتم عمل رسالة ماجستير في الكلمات الموجودة على سيارات النقل لأنها خلاصة تجارب السواق».



