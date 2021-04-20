حياة كريمة يفاجئ مسنا فى كفر الشيخ ويوفر تروسيكلا له

حياة كريمة

تناول برنامج " حياة كريمة " المذاع على قناة " دي إم سي "، في ثامن حلقاته خلال شهر رمضان قصة " محمد المصري" ابن محافظة كفر الشيخ.

وقال جيران عم محمد إنه يعانى من أمراض كثيرة، ويحتاج للمساعدة من ليعيش حياة كريمة، و يحتاج لدخل ثابت من أجل الانفاق على أولاده، لأن كان يعمل باليومية.

وتابع الأهالي: طول عمره بيشتغل على أيده، فى أى حاجة تجيب جنيه بالحلال".

وقال عم محمد :" راضى بقضاء الله وأعمل فى الأرض الزراعية لدى المواطنين من أجل الجنيه".



وتابع : " الفترة الأخيرة أصبح العمل باليومية قليل، ولكن مساعدة المواطنين تجعلنى أعيش".



وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يعمل أحد أبنائه فى مكان مميز من أجل الانفاق على أسرته.

وفاجأ برنامج حياة كريمة عم محمد، بتوفير تروسيكل له، من للعمل عليه.