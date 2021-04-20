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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطلة رمي المطرقة لـ"صدي البلد": اقتربت من التأهل لأولمبياد طوكيو بفضل التدريب تحت قيادة والدي

صدى البلد

أكدت روان أيمن لاعبة رمي المطرقة أن هدفها هو التأهل إلى أولمبياد طوكيو المقبلة وتبذل كل الجهد من أجل هذا الهدف.

واستطاعت روان لاعبة المؤسسة العسكرية تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى والمؤهلة إلى طوكيو وذلك برقم 65.16 م في منافسات رمي المطرقة .

وقالت اللاعبة في تصريحات خاصة لموقع ” صدي البلد” أن هدفها هو التأهل الأولمبي فالمنافسة لم تكن صعبة في بطولة الجمهورية ولكننا تنافس من أجل تحسين رقمها لتستطيع التأهل إلى الدورة الأولمبية.

وأضافت “روان “قائلة أن التأهل في منافسات ألعاب القوى يكون عن طريق التصنيف أو الأرقام وأنا قريبة من التأهل خصوصا أنني سوف أشارك في بطولة إفريقيا يونيو المقبل وبطولة البحر المتوسط تحت 23 عام في نفس الشهر.

وبالنسبة للإعداد حالياً فروان تقوم بالتمرين داخل الاستاد في معسكر داخلي لأنه من الصعوبة حالياً القيام بمعسكرات خارجية بسبب فيروس كورونا وإغلاق بعض الدول.

وتحدثت اللاعبة عن مدربها أيمن بركات وهو والدها في نفس الوقت قائلة :” أن يكون مدربي هو والدي من الأمور التي ساعدتني كثيراً فهو متواجد معي في كل مكان سواء في التمرين أو المنزل ويقوم بتوصيل جميع الملعومات بشكل سهل ، كما أنني حققت معه ميدالية في أولمبياد الشباب.


يذكر أنه روان أيمن حاصلة على الميدالية الفضية في أولمبياد الشباب مدينة بوينس آيرس بالأرجنتين عام 2018.

بطولة الجمهورية اولمبياد طوكيو منافسات بطولة الجمهورية روان ايمن رمي المطرقة

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