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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الواقعة من 2018 .. ضبط 3 أشخاص صوروا فيديو داخل كابينة قطار بكفر الشيخ

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يجلس على مقعد السائق داخل كابينة القيادة بأحد القطارات وبجانبه شخص يقوم بتصويره ، والصياح بأن القطار سيتوقف وبدات حالة من الهلع داخل الكابينة .

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه تم تصويره عام 2018 داخل القطار المتجه من محطة كفرالشيخ إلى محطة قلين ، و توصلت التحريات إلى أن الذى كان متواجدا داخل كابينة القطار (شخصين مقيمان بكفرالشيخ) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما كانا متواجدين داخل كابينة الجرار الخلفى الإحتياطى (غير مستخدم) وأنها قاما بتصوير هذا الفيديو على سبيل الدعابة والذى قام بنشر هذا الفيديو صديق لهما وتم ضبطه وقرر أنه قام بوضع الفيديو المشار إليه على تطبيق الواتس أب وفوجئ بنشره على مواقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية الداخلية التواصل الاجتماعي فيس بوك القطارات

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