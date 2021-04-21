بحضور وزير التعليم الأسبق .. جامعة حلوان تتابع برنامج إعداد القادة .. اليوم

يتابع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، البرنامج التدريبي الأول من نوعه لإعداد القيادات الذى يأتي تانى ايام عمله، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.



ويحاضر فى البرنامج التدريبي، الدكتور محمد مصطفى يونس عميد كلية الحقوق الأسبق، و الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم الأسبق ورئيس الجامعة المصرية الصينية



خلال البرنامج تتم مناقشة المواضيع الآتية:

حيث تتضمن الجلسة الأولى محاضرة بعنوان الجوانب القانونية فى الجامعات.

وتناقش الجلسة الثانية محاضرة بعنوان التطوير المؤسسى فى قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية.

وحدد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، موعد البرنامج حيث يبداء يوم الثلاثاء الموافق 20 ابريل 2021 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 ابريل 2021 .

ويهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير المعرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة.



جدير بالذكر أن أعلنت وكالة كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، والدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تقديم الدورات التدريبية فى شتى المجالات لطلاب الجامعة بخصم 50%.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تهتم بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر والإبداع، وزيادة خبراتهم لجعل البيئة التعليمية بيئة تحاكي الواقع وفقا للمتطلبات الجديدة وترسيخ الأسس العلمية، جنبا إلى جنب توفير فرص عمل متميزة ومناسبة لابنائنا الطلاب من جامعة حلوان.