شاهد .. سيارة مسرعة تدهس عابر طريق  بوحشية

سيارة تدهس رجل بوحشية

كشفت لقطات مرعبة لحظة اصطدام سيارة مسرعة برجل لتقذفه في الهواء قبل أن يهرب قائد السيارة فور دهسه للرجل.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الضحية يعبر الطريق مساء يوم السبت حين دهسته السيارة عمدا في برومفورد ، بمقاطعة برمنجهام البريطانية.

و تظهر اللقطات المؤلمة الرجل وهو يطير في الهواء و فوق السيارة المسرعة لمسافة 60 قدمًا تقريبًا، ليسقط في راض بعد أن اصطدم بسطح السيارة في حادث مفجع.

فيما لم تتوقف السيارة بعد دهس عابر الطريق، وفرت هاربة من مكان الحادث، تاركة الرجل ملقى على الطريق بين الحياة والموت.