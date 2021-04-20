السعودية.. فيصل بن فرحان يستقبل وزيري الخارجية والدفاع اليونانيين

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس، ووزير الدفاع الوطني في جمهورية اليونان نيكولاوس بانايوتوبولوس.

وفقًا لصحيفة “عكاظ” وقع ووزير الخارجية اليوناني على اتفاقية بين البلدين الصديقين بشأن مشروع الترتيبات الخاصة بالوضع القانوني للقوات المسلحة اليونانية المشاركة في دعم القدرات الدفاعية للمملكة، وذلك بحضور وزير الدفاع اليوناني.

عقب ذلك عقد الأمير فيصل بن فرحان مع الوزيرين جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، ومدير عام الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

