رئيس الأولمبية يجتمع بلاعبي منتخب المصارعة بحضور رئيس الاتحاد

رئيس الأولمبية يجتمع بلاعبي منتخب المصارعة بحضور رئيس الاتحاد
عقد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية جلسة مع ثلاثي منتخب مصر للمصارعة محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 ك وهيثم فهمي في وزن 60 ك و محمد مصطفى في وزن 87 ك وذلك لبحث ومناقشة استعدادات الثلاثي ومنتخب المصارعة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو هذا العام.
حضر الجلسة اللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية الراعية للاعبين الثلاثة.
خلال الجلسة تم التواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي طالب اللاعبين واتحاد المصارعة بضرورة التركيز في المرحلة الحالية من أجل الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية التي تعتبر الهدف الأكبر في الفترة الحالية.
وحرص المهندس هشام حطب على الاستماع لمطالب اللاعبين الثلاثة واحتياجاتهم خلال الفترة الحالية من معسكرات تدريب استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية من أجل العمل على تنفيذها وتوفير كافة الاحتياجات التي تساعدهم على أفضل استعداد لأولمبياد طوكيو سواء خلال فترة التدريب الحالية في معسكر المركز الأولمبي بالمعادي لحين خوض المعسكر الخارجي والمقرر أن يكون في بولندا في شهر مايو القادم.
وأعرب لاعبو منتخب المصارعة محمد إبراهيم كيشو وهيثم فهمي و محمد مصطفى عن شكرهم لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية على الجلسة التي عقدت اليوم والتي شهدت بحث ومناقشة العديد من الأمور الخاصة بالثلاثي خلال الفترة الحالية.
وأكد المهندس هشام حطب أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة في تواصل وتعاون مستمر وحريصون على التواصل الدائم مع جميع الاتحادات الرياضية وجميع اللاعبين من أجل تذليل كافة العقبات والاستماع لكل وجهات النظر التي يمكن أن تضيف للرياضة المصرية والتواصل المباشر مع اللاعبين مهم للغاية من أجل توفير المناخ المناسب لإعداد أبطالنا الذي نضع عليهم أمال وطموحات كبيرة في تحقيق إنجازات للرياضة المصرية.
وطالب المهندس هشام حطب من لاعبي منتخب المصارعة ضرورة التركيز في الفترة الحالية في التدريبات والاستعدادات من أجل هدف واحد فقط وهو المنافسة على ميداليات أولمبية في أولمبياد طوكيو وأن المرحلة الحالية مرحلة تضافر كل الجهود من أجل توفير المناخ المناسب من أجل تجهيز جميع اللاعبين وإعدادهم بأفضل التجهيزات من أجل تحقيق الرياضة المصرية لأفضل النتائج والانجازات التي تليق بالرياضة المصرية