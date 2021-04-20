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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الأولمبية يجتمع بلاعبي منتخب المصارعة بحضور رئيس الاتحاد

صدى البلد

عقد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية جلسة مع ثلاثي منتخب مصر للمصارعة محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 ك وهيثم فهمي في وزن 60 ك و محمد مصطفى في وزن 87 ك وذلك لبحث ومناقشة استعدادات الثلاثي ومنتخب المصارعة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو هذا العام.
حضر الجلسة اللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية الراعية للاعبين الثلاثة.


خلال الجلسة تم التواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي طالب اللاعبين واتحاد المصارعة بضرورة التركيز في المرحلة الحالية من أجل الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية التي تعتبر الهدف الأكبر في الفترة الحالية.


وحرص المهندس هشام حطب على الاستماع لمطالب اللاعبين الثلاثة واحتياجاتهم خلال الفترة الحالية  من معسكرات تدريب استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية من أجل العمل على تنفيذها وتوفير كافة الاحتياجات التي تساعدهم على أفضل استعداد لأولمبياد طوكيو سواء خلال فترة التدريب الحالية في معسكر المركز الأولمبي بالمعادي لحين خوض المعسكر الخارجي والمقرر أن يكون في بولندا في شهر مايو القادم.


وأعرب لاعبو منتخب المصارعة محمد إبراهيم كيشو وهيثم فهمي و محمد مصطفى عن شكرهم لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية على الجلسة التي عقدت اليوم والتي شهدت بحث ومناقشة العديد من الأمور الخاصة بالثلاثي خلال الفترة الحالية.


وأكد المهندس هشام حطب أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة في تواصل وتعاون مستمر وحريصون على التواصل الدائم مع جميع الاتحادات الرياضية وجميع اللاعبين من أجل تذليل كافة العقبات والاستماع لكل وجهات النظر التي يمكن أن تضيف للرياضة المصرية والتواصل المباشر مع اللاعبين مهم للغاية من أجل توفير المناخ المناسب لإعداد أبطالنا الذي نضع عليهم أمال وطموحات كبيرة في تحقيق إنجازات للرياضة المصرية.


وطالب المهندس هشام حطب من لاعبي منتخب المصارعة ضرورة التركيز في الفترة الحالية في التدريبات والاستعدادات من أجل هدف واحد فقط وهو المنافسة على ميداليات أولمبية في أولمبياد طوكيو وأن المرحلة الحالية مرحلة تضافر كل الجهود من أجل توفير المناخ المناسب من أجل تجهيز جميع اللاعبين وإعدادهم بأفضل التجهيزات من أجل تحقيق الرياضة المصرية لأفضل النتائج والانجازات التي تليق بالرياضة المصرية

منتخب مصر وزير الشباب وزير الشباب والرياضة المصارع مصارعة المركز الأولمبي بالمعادي

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