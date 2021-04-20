رئيس مصلحة الجمارك يزور مركز الخدمات اللوجستية بالدخيلة وجمارك الإسكندرية

زار السيد كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك اليوم، الثلاثاء، مقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الدخيلة البحرى.

وكان ذلك فى إطار ربط جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك ؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.

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التشغيل التجريبي

وقال السيد كمال نجم إن التشغيل التجريبى بمركز الخدمات اللوجستية الجديد والخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الدخيلة البحرى قد بدأ اعتبارا من ٣١ مارس الماضى وتبلغ مساحته ١٦٠٠ متر والمبنى مكون من ثلاثة طوابق، يتم فيه تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمتعاملين حاليا.

ونوه بأنه يتم إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية الواردة بجميع النظم الجمركية وقيد البيانات الجمركية للبضائع العامة والطرود والأغذية والمنسوجات والمعدات، كما يتم إنهاء جميع الإجراءات عليها بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك.

وألمح إلى أن عدد شهادات الوارد المقيدة بمركز الخدمات اللوجستية بلغ حتى اليوم حوالي ١٥١٦ شهادة جمركية واردة، وتم الاعتماد ودفع الرسوم لمشمول ٨١١ شهادة، وباقي البيانات الجمركية المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينة واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الاتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين .

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه بتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد شرق وغرب والسخنة ومطار القاهرة سيتم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تغطية ٩٥٪ تقريبًا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر.

ولفت إلى أن مشروع «النافذة الواحدة» يسير بشكل جيد ، ويتم التعامل مع أى تحديات وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، بحيث تكون هذه المنصة نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الدكتور محمد معيط وزير الماليـة أصدر قرارًا بإطلاق المرحلة الإجرائية الثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تضمن عددًا من الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بهـا كمرحلـة ثانيـة لنظـام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) منها قيام المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسـال بيانات ومسـتندات الشـحنة إلكترونيا (الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، وبوليصـة الشـحن، وغيرها) المثبت عليها الرقم التعريفي للشـحنة ( ACID ) إلى منصـة (نافذة) من خلال منصـة Blockchain المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه يتعين على الناقل بميناء التصـدير أو من يمثله إرسـال قائمة تضـم جميع الشـحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز ٢٤ ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقـم بـولـيصة الشحن، ورقم تعريف الشـحنة ( ACID ) ورقم تعريف المصدر، ورقم تعريف المستورد.

وأضاف أنه يتم استقبال القائمة الإلكترونية التي تضـم جميع الشـحنات المزمع تصـديرها إلى جمهورية مصر العربية على منصة (نافذة) لكي يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها، وإرسال نتيجة التحقق (بالإيجاب أو السلب) آليا وبصورة إلكترونية إلى الناقل أو من يمثله ، وبعد ذلك يتم إخطار المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين أليا من خلال منصة (نافذة) باستلام بيانات أو مستندات الشحنة عبر منصة Blockchain ،ثم يقوم المسـتورد أو وكيله من المخلصـين الجمركيين بالدخول على منصـة (نافذة) والاطلاع على ملف الشـحنة بالرقم التعريفي ( ACID ) واعتماد مستندات الشـحنة باستخدام التوقيع الإلكتروني.

كما أشار السيد كمال نجم إلى أنه يجب أن يتم إرسال بيانات الفاتورة التجارية بصيغة إلكترونية توضح مشمول الشحنة من حيث بيانات الأصـناف بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل صـنف نظام الترقيم القياسي ( GS1 ) أو أي نظام ترقيم دولي قياسي آخر، وفي حال عدم وجود رقم کود عالمي لأي صـنف ( GS1 )، يتم تحديد رقم القطعة ( Part Number ) وفقا لطبيعة الصنف الوارد.

وأكد أنه يجوز للمستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين السير في الإجراءات الجمركية بنظام "التخليص المسبق" من خلال منصة (نافذة) في حالة رغبته في ذلك ، ويتم استكمال باقي الإجراءات المقررة للإفراج عن الشحنة عبر منصـة (نافذة) وفقاً لأحكام قانون الجمارك .

كما زار السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك أيضا مقر مركز الخدمات اللوجستية الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى وتفقد سير وانتظام العمل بالمركز والتقى بعدد من قيادات مصلحة الجمارك والعاملين بجمارك الإسكندرية والدخيلة وهنأهم بقدوم شهر رمضان المبارك وأثنى على جهودهم المبذولة وحثهم على مواصلة البذل والعطاء والتفانى فى العمل والعمل بروح الفريق من أجل مصلحة مصر الغالية.

وناقش معهم معوقات ومشاكل العمل ووجه بتذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة بمينائى الدخيلة والإسكندرية .

وعلى هامش الزيارة حضر الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك اجتماع صندوق الادخار الخاص بالعاملين بمصلحتى الجمارك والقيمة المضافة حيث تم إحاطة المجلس بتعيين الأستاذ أشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية عضوا بمجلس إدارة الصندوق لمدة ثلاثة سنوات وإحاطة المجلس بإرسال الميزانية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ للهيئة العامة للرقابة المالية لإعتماد نسب الأرباح الخاصة بالسنة وتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية والموافقة على توزيع فيزا كارد على أعضاء الصندوق تمهيدا لإلغاء العمل بالشيكات والتعامل بالفيزا كارد لكافة أعضاء الصندوق طبقا للقانون الخاص بإلغاء التعامل بوسائل الدفع غير الإلكترونية.

وتمت الإحاطة بقيام مجلس إدارة الصندوق بشراء أذون خزانة بمبلغ ٦٠ مليون جنيه من البنك الاهلي المصري لإنها الأعلى عائد فى ظل انخفاض سعر الفائدة على شهادات الودائع للإشخاص الإعتبارية والنظر فى بعض الأمور الإدارية الخاصة بالصندوق .

كما لبى دعوة الزملاء العاملين بجمارك الإسكندرية لتناول طعام الإفطار معهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.