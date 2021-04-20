بالأسماء .. وزير الأوقاف يعتمد الدفعة الثانية من الإدارة الإشرافية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء نتيجة المجموعة الثانية من مسابقة الإدارة الإشرافية، لعام 2020م ، وذلك على النحو التالي:



أولا : المنتدبون للعمل مدير إدارة لمدة ستة أشهر وفق الاحتياج الفعلي الذي يقرره مدير المديرية وهم :

- علي إبراهيم علي محمد - الجيزة - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالجيزة

- عاطف عبد البصير هاشم أحمد - الجيزة - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالجيزة

- مصطفى احمد سمير محمود - المنوفية - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالمنوفية

- مجدي عبد الرؤوف الرفاعي محمود- الغربية - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالغربية

- أحمد محمد حسين إبراهيم مريم - الشرقية- مدير إدارة بإحدى الإدارات بالشرقية

- عبد الحكيم أحمد نصر الله عبد الوهاب - بني سويف - مدير إدارة بإحدى الإدارات ببني سويف

- حسين محمد احمد سليمان - بني سويف - مدير إدارة بإحدى الإدارات ببني سويف.



ثانيا : المنتدبون للعمل مفتش دعوة لمدة ستة أشهر وفق الاحتياج الفعلي الذي يقرره مدير المديرية وهم :

- كمال عبد الرازق عبد الواحد عمار- المنوفية- مفتش دعوة بإحدى الإدارات

- أحمد سيد علي محمد - بني سويف - مفتش دعوة بإحدى الإدارات أو متابعة المديرية

- أحمد عبد الرؤوف احمد شحاته - المنوفية - مفتش دعوة بإحدى الإدارات

ثالثا : المنتدبون بالديوان العام وأوقاف القاهرة وهم :

- عبد العليم عبد الله عبد العليم نور الدين - القليوبية - الديوان العام

- سليمان محمود سليمان غانم - المنوفية - إمام وخطيب بأوقاف القاهرة.



وينظر في تسكين أي من المذكورين جميعًا بعد ستة أشهر وفق تقارير الأداء.