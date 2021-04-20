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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء .. وزير الأوقاف يعتمد الدفعة الثانية من الإدارة الإشرافية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء نتيجة المجموعة الثانية من مسابقة الإدارة الإشرافية، لعام 2020م ، وذلك على النحو التالي:


أولا : المنتدبون للعمل مدير إدارة لمدة ستة أشهر وفق الاحتياج الفعلي الذي يقرره مدير المديرية وهم : 
- علي إبراهيم علي محمد - الجيزة - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالجيزة
- عاطف عبد البصير هاشم أحمد - الجيزة - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالجيزة
- مصطفى احمد سمير محمود - المنوفية - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالمنوفية
- مجدي عبد الرؤوف الرفاعي محمود- الغربية - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالغربية
- أحمد محمد حسين إبراهيم  مريم - الشرقية- مدير إدارة بإحدى الإدارات بالشرقية
- عبد الحكيم أحمد نصر الله عبد الوهاب - بني سويف - مدير إدارة بإحدى الإدارات ببني سويف
- حسين محمد احمد سليمان - بني سويف - مدير إدارة بإحدى الإدارات ببني سويف.


ثانيا : المنتدبون للعمل مفتش دعوة لمدة ستة أشهر وفق الاحتياج الفعلي الذي يقرره مدير المديرية وهم : 
- كمال عبد الرازق عبد الواحد عمار- المنوفية- مفتش دعوة بإحدى الإدارات 
- أحمد سيد علي محمد - بني سويف - مفتش دعوة بإحدى الإدارات أو متابعة المديرية 
- أحمد عبد الرؤوف احمد شحاته - المنوفية - مفتش دعوة بإحدى الإدارات 
ثالثا : المنتدبون بالديوان العام وأوقاف القاهرة وهم : 
- عبد العليم عبد الله عبد العليم نور الدين - القليوبية - الديوان العام
- سليمان محمود سليمان غانم - المنوفية - إمام وخطيب بأوقاف القاهرة.


وينظر في تسكين أي من المذكورين جميعًا بعد ستة أشهر وفق تقارير الأداء.

الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اخبار الأوقاف الإدارة الإشرافية

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