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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد اعتراف أحمد مكى بحبه لها فى الاختيار 2 .. أجمل إطلالات أسماء أبو اليزيد.. شاهد

صدى البلد

تصدرت الفنانة اسماء ابو اليزيد؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية؛ بعد عرض حلقة امس من مسلسل الاختيار.

وتتميز الفنانة اسماء ابو اليزيد ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات وتظهر دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها .

و تعتمد اسماء ابو اليزيد على الملابس الجريئة من الفساتين  وملابس الكاجوال الأنيقة التى تميزها عن غيرها فهى تعتمد على إبراز جمالها الطبيعى.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.

تصدرت الحلقة 7 من مسلسل الاختيار 2 تريند تويتر لليوم الثاني على التوالي، بسبب احتوائها على مشهد رومانسي بين أبطاله أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد، واعتراف يوسف الرفاعي بحبه لأول مرة لعالية. 

كانت علاقة عالية والضابط يوسف الرفاعي من أبرز المشاهد الرومانسية في الاختيار 2 ، الذي يسلط الضوء على الحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية لرجال الجيش والشرطة.

واكتسح مسلسل الاختيار 2 قوائم تريند جوجل خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، واستمر في الصدارة على مدار أسبوع كامل متفوقا على غيره من الأعمال التي تشارك في السباق الدرامي هذا العام.

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أسماء أبو اليزيد اسماء أسماء ابو احمد مكي الاختيار 2

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