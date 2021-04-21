حدث في 9 رمضان .. استكمال غزو الأندلس وفتح إشبيلية وطليطلة .. وهزيمة سلطان دولة المغول

حدث في 9 رمضان عام 93هـ ، حملة من القائد المسلم موسى بن نصير لاستكمال غزو الأندلس، وتم فتح إشبيلية وطليطلة.

حدث في 9 رمضان فتح صقلية سنة 212هـ نزل المسلمون على شواطئ جزيرة صقلية واستولوا عليها لينشروا الإسلام في ربوعها، وتم فتح صقلية على يد زياد بن الأغلب.

حدث في 9 رمضان هزيمة سلطان دولة المغول عام 920ه هزيمة السلطان محمّد البابر والشاه إسماعيل الصفوى، السلطان ظهير الدين مُحَمّد بابر، سلطان دولة المغول، هو من أصل تركى وابنٌ لحفيد تيمور الأعرج.

حدث في 9 رمضان وصول السلطان العثمانى إلى غزة عام 923 هـ، وسافر السلطان العثمانى سليم إلى غزة قادما من مصر بعد أن قام باحتلالها والقضاء على دولة المماليك فى مصر، وعند وصوله إلى غزة، منح السلطان سليم السيد جان برده حكم ولايات صفد والقدس وغزة ونابلس.

استقلال بلغاريا عن الدولة العثمانية: