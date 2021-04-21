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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حدث في 9 رمضان .. استكمال غزو الأندلس وفتح إشبيلية وطليطلة .. وهزيمة سلطان دولة المغول

صدى البلد

حدث في 9 رمضان عام 93هـ ،  حملة من القائد المسلم موسى بن نصير لاستكمال غزو الأندلس، وتم فتح إشبيلية وطليطلة.

حدث في 9 رمضان فتح صقلية  سنة 212هـ نزل المسلمون على شواطئ جزيرة صقلية واستولوا عليها لينشروا الإسلام في ربوعها، وتم فتح صقلية على يد زياد بن الأغلب.

حدث في 9 رمضان هزيمة سلطان دولة المغول عام 920ه هزيمة السلطان محمّد البابر والشاه إسماعيل الصفوى، السلطان ظهير الدين مُحَمّد بابر، سلطان دولة المغول، هو من أصل تركى وابنٌ لحفيد تيمور الأعرج.

حدث في رمضان .. أشهر الأحداث التاريخية والدينية فى اليوم السادس من الشهر الكريم

حدث في 9 رمضان وصول السلطان العثمانى إلى غزة عام 923 هـ، وسافر السلطان العثمانى سليم إلى غزة قادما من مصر بعد أن قام باحتلالها والقضاء على دولة المماليك فى مصر، وعند وصوله إلى غزة، منح السلطان سليم السيد جان برده حكم ولايات صفد والقدس وغزة ونابلس.

استقلال بلغاريا عن الدولة العثمانية:

حدث في 9 رمضان  انفصال بلغاريا عن الدولة العثمانية، وأعلن قيام نظام الحكم الملكي فيها من جانب واحد، وقد وافقت الدولة العثمانية على هذا الاستقلال في أبريل 1909 مقابل حصولها على 5 ملايين ليرة ذهبية، كانت مساحة بلغاريا آنذاك أكثر من 96 ألف كم2، ويزيد عدد سكانها على 4 ملايين نسمة

حدث في 9 رمضان

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