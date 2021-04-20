سامح صدقي: صدور قانون يتيح لرئيس الوزراء منح الجنسية المصرية للأجانب

قال المستشار سامح صدقى المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبى الحصول على الجنسية المصرية، إنه قد صدر قانون رقم 140 لسنة 2019 والذي يتيح لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلي الخزانة العامة للدولة أو كوديعة نقدية بدون فوائد في حساب خاص بالبنك المركزي المصري.

وأضاف سامح صدقى أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنه 2019 وأيضا القرار رقم 647 لسنه 2020 بتشكيل وحدة بمجلس الوزراء تختص بفحص طلبات التجنس وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها.



وأكد المستشار سامح صدقى، في تصريح صحفي، أنه قد تم تجهيز مكتب لاستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الخدمات للمستثمرين على أعلى مستوى من الكفاءة والسرعة والمهنية، ومساعدتهم في اختيار العقارات المتاحة للبيع أو في إنشاء المشروع الاستثماري بحسب البرنامج المفضل لديهم، وكذلك للمساعدة في الاستقرار داخل جمهورية مصر العربية بعد حصولهم على الجنسية المصرية وتقديم كافة الاستشارات التي قد يحتاجون إليها.



وأشار المستشار سامح صدقى إلى عدة برامج استثمارية يمكن للمستثمر الأجنبي الاختيار فيما بينهم للحصول على الجنسية المصرية البرنامج الأول هو عند سداد مبلغ 250 ألف دولار (3.9 مليون جنيه) كإيرادات مباشرة للخزانة العامة للدولة لا ترد، أو اختيار البرنامج الثاني وهو عند إقامة مشروع استثماري بحد أدني 400 ألف دولار (6.3 مليون جنيه مصري)، بشرط ألا تقل حصة طالب الجنسية عن 40% من رأسمال الشركة.

وتابع سامح صدقي: أو اختيار البرنامج الثالث عند قيام المستثمر الأجنبي بشراء عقار مملوك للدولة او لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بحد ادنى 500 الف دولار (7.8 مليون جنيه مصري)، أو اختيار البرنامج الرابع وهو إيداع مبلغ 750 الف دولار (11.8 مليون جنيه مصري) لمدة خمس سنوات ويتم استردادها بالجنيه المصري بدون فوائد، أو اختيار البرنامج الخامس وهو إيداع مبلغ مليون دولار (15.7مليون جنيه مصري) لمدة 3 سنوات ويتم استردادها بالجنيه المصري بدون فوائد. على ان يتم الحصول على الجنسية خلال فترة تتراوح بين 6 شهور وسنة. ويتم التقديم على طلبات التجنس من خلال مكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب الكائن بمبنى الهيئة العامة للاستثمار 3 ش صلاح سالم، مدينة نصر، القاهرة ت: 01223572663 – 22649139 الخط الساخن: 15349، بريد الكترونى: [email protected] و يمكن معرفة المزيد عن الوحدة من خلال الموقع الرسمي للوحدة https://egyptcitizenship.gov.eg