شاهد تعامل المصريين مع كلب مريض بالشارع .. فيديو

ورطة إنسانية

رصدت حلقة اليوم من برنامج "ورطة إنسانية" المذاع على قناة "دي إم سي"، شهامة وجدعنة المصريين في التعامل مع كلب وقع فى الشارع.



وتدور فكرة حلقة اليوم حول " كلب يجلس فى وسط الشارع ويظهر عليه ملامح التعب".



وقال أحد المواطنين موجها حديثه لـ أصحاب المقلب، : " ده حيوان و فيه روح وعلى الجميع التعامل معه بحسن".



وأضاف آخر:" حرام عليكم .. لازم نتعامل معه حلو، وقام بإحضار زجاجة مياه وظل يسقى الكب وسط تجمع المواطنين".

وتفاعلت فتاة مع الموقف قائلة: “ دى روح .. ويجب التعامل معها مثل البشر".

بينا قام مواطن أخر بوضضع كرتونه على الكلب لابعاد الشمس عنه.



