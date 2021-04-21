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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحائز على جائزة أوسكار

في عمل عالمي عن قصة ريا وسكينة .. تيري جورج ينضم إلى المؤلفة العربية مريم نعوم لإطلاق مسلسل «جرائم الإسكندرية»

تيري جورج ينضم إلى
تيري جورج ينضم إلى المؤلفة العربية مريم نعوم

سيجري تصوير المسلسل أساسًا باللغة العربية
مريم نعوم: أنا مُتحمسة للغاية لكوني جزءًا من هذا المشروع

 

يتجمع الكاتب المخرج الحائز على جائزة الأوسكار تيري جورج بالمؤلفة المصرية الشهيرة مريم نعوم ليتشاركا في كتابة سيناريو مسلسل " The Alexandria Killings " (جرائم الإسكندرية). الذي يتناول قصة قاتلتين متسلسلتين، من إنتاج جيانلوكا شقرا وثورستن شوماخر وتيري جورج.
 

تدور أحداث المسلسل في الإسكندرية عام 1920، عندما كانت مصر تحت الحكم البريطاني، وهو يروي القصة الحقيقية للأختين المصريتين ريا وسكينة همام. انحدرت الشقيقتان من حي فقير بالإسكندرية، وخرجتا من براثن الفقر لتديرا بيتا للدعارة، مستهدفتين مجموعة قوية ونافذة من الضباط والمخبرين ورجال الدولة المصريين والبريطانيين.

 في ذروة نشاطه، أصبح بيت الشقيقتين همام خلية من الأسرار، والمعلومات الاستخباراتية المتبادلة، والمؤامرات الإجرامية المحاكة على أعلى المستويات في عالم الجريمة بالإسكندرية. والتي أسفرت عن مقتل 17 امرأة في سلسلة من جرائم اغتنام الفرص. 
 

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وفي النهاية، خضعت الشقيقتان للمحاكمة وأصبحتا أول امرأتين يُحكم عليهما بالإعدام، الأمر الذي تسبب في احتجاج اجتماعي واسع النطاق. وتفاوتت النظرة العامة للمرأتين من اعتبارهما عقلين مدبرين لجرائم نُفذت بدم بارد إلى وصفهما بالضحيتين.
 

وسيشكل المسلسل الجزء الأول من سلسلة مختارات ترتكز على الجريمة الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثها في حقبات ومواقع مختلفة في العالم العربي.
 

سيجري تصوير المسلسل أساسا باللغة العربية، مع بعض الإنجليزية لتعكس الحكم البريطاني، وسيسبر العمل تعقيدات الحياة على هامش مجتمع ذكوري. تتناول أعمال تيري جورج السابقة الحكم الاستعماري بأشكاله المختلفة، فيما تملك مريم نعوم تميز الكثير من أعمالها بالطابع النسائي ونصيرة المرأة في الدراما المصرية، وهو ما يمنح العمل رؤية مشتركة فريدة.
 

 

تشمل أعمال تيري جورج السابقة "هوتيل رواندا"، الذي ترشح لنيل جائزة الأوسكار، و"إن ذا نيم أوف ذا فاذر". أما فيلمَي "بين بحرين" و"واحد صفر" الذي حصد منذ عدة سنوات خمسين جائزة دولية وإقليمية لمريم نعوم، وحاز على استحسان النقاد في السينما والتليفزيون. وشكلت مساعي المؤلفة المصرية لتغيير الطريقة التي يُنظر بها إلى المرأة في وطنها مصر محفزا رئيسيا لها على مدار مسيرتها المهنية، إلى جانب العديد من حملات النشاط الاجتماعي التي أطلقتها، مما أكسبها تقدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر في اليوم الدولي للمرأة عام 2016.
 

وقال تيري جورج: "أتطلع إلى التعاون مع فريق دولي بحق من المنتجين ورواة القصص الموهوبين للتحقيق في القصة الحقيقية المبهرة للشقيقتين همام." وأضاف: "يسعدني بشكل خاص العمل مع الكاتبة المصرية المعروفة مريم نعوم لمعالجة موضوع ينطوي على جميع العناصر الآسرة لإحدى الجرائم الأسطورية، فيما يشمل أيضًا قضايا عالمية منها التمييز على أساس الجنس والغيرة والجشع والحب المفقود. ستكون هذه رحلة شيّقة ومسلية".

 

من جانبها، قالت المؤلفة المشاركة مريم نعوم: "أنا متحمسة للغاية لكوني جزءا من هذا المشروع، وأشعر بأنني محظوظة للعمل مع تيري جورج وفرونت رو. في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، أعتقد حقا أن دمج تجارب المخرجين القادمين من الشرق الأوسط والغرب أمر بالغ الأهمية لصناعة الأفلام، وسيسهم في تكييف القصة بالشكل الأمثل. وأنا متأكدة من أنني سأتعلم الكثير خلال هذه الرحلة."
 

ستكون المخرجة نايلة الخاجة وميكايلا سكولاري المنتجتين المنفذتين لمسلسل "ذا أليكسندريا كيلنجز" والذي يمثلهما عادل نور ولاري هاميل، وهو الأول في سلسلة مختارات عن الجريمة الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فترات وبلدان مختلفة في العالم العربي.
 

حنان مطاوع مريم نعوم جرائم الإسكندرية الاسكندرية ريا وسكينة مصر الأوسكار

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