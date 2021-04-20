إحالة 37 موظفا للتحقيق لتركهم العمل في المنيا

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 21 موظف إلى التحقيق لتركهم العمل وتغيبهم دون عُذر.

وقال الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المدينة إنه جرى إحالة 18 موظف للتحقيق لتركهم العمل، و 3 آخرين للغياب بدون عذر، وذلك خلال متابعة سير العمل بالوحدة المحلية لقرية بقرية دمشير للتأكد على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

إضافة إلى إحالة 16 موظف آخرين ببني محمد سلطان لتغيبهم عن العمل دون أعذار.

وأضاف قياتي، أنه جرت إزالة حالة تعدي على الأراضى الزراعية فى المهد بمساحة ١٧٥ متر، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا على المتابعة المستمرة والازالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدي بكافة أشكاله وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، علي أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع والمجاري المائية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، والحفاظ علي الموارد المائية.

وأضاف المحافظ أنة يتابع بشكل يومي الموقف التنفيذي للمشروع والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو قرية والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، حيث تم الانتهاء من أعمال 166 كيلو متر علي مستوي مراكز المحافظة، وجاري استكمال باقي أعمال التبطين والتاهيل.

وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلي ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.

ووجه محافظ المنيا وكيل وزارة الري بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية في المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القري والمراكز المنفذ بها، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ، تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والقري.

أوضح المهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، انه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من 166 كيلو متر ، من إجمالي مستهدف 394 كيلو متر ، بالإضافة إلي 98 كيلو متر جاري الانتهاء من أعمال البت الفني والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة، مشيراً إلي أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.

