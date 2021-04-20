إحالة 37 موظفا للتحقيق لتركهم العمل في المنيا
أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 21 موظف إلى التحقيق لتركهم العمل وتغيبهم دون عُذر.
وقال الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المدينة إنه جرى إحالة 18 موظف للتحقيق لتركهم العمل، و 3 آخرين للغياب بدون عذر، وذلك خلال متابعة سير العمل بالوحدة المحلية لقرية بقرية دمشير للتأكد على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
إضافة إلى إحالة 16 موظف آخرين ببني محمد سلطان لتغيبهم عن العمل دون أعذار.
وأضاف قياتي، أنه جرت إزالة حالة تعدي على الأراضى الزراعية فى المهد بمساحة ١٧٥ متر، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا على المتابعة المستمرة والازالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدي بكافة أشكاله وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي سياق متصل أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، علي أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع والمجاري المائية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، والحفاظ علي الموارد المائية.
وأضاف المحافظ أنة يتابع بشكل يومي الموقف التنفيذي للمشروع والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو قرية والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، حيث تم الانتهاء من أعمال 166 كيلو متر علي مستوي مراكز المحافظة، وجاري استكمال باقي أعمال التبطين والتاهيل.
وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلي ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.
ووجه محافظ المنيا وكيل وزارة الري بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية في المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القري والمراكز المنفذ بها، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ، تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والقري.
أوضح المهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، انه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من 166 كيلو متر ، من إجمالي مستهدف 394 كيلو متر ، بالإضافة إلي 98 كيلو متر جاري الانتهاء من أعمال البت الفني والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة، مشيراً إلي أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.