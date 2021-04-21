أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

رغم كثرة حوادث القطارات

يسير بخطوات متثاقلة على الأرض حتى يصل إلى منزله بعد أن أرهقه الصيام في أولى أيام شهر رمضان ، وتفاجئ الشاب الثلاثيني أحد أهالي قرية مشطا بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، يوم الثالث عشر من الشهر الجاري، بعدة أطفال يفكون الشريط الخشبي بقضبان السكة الحديد، فتقدم على الفور ببلاغ إلى النائب العام، مُرفق به فيديو إلتقطه لهم أثناء تنفيذ الواقعة، بينهم طفلين الأول في السادسة ونصف من العُمر والثانية طفلة 10 سنوات.

"خد بالك ده بيصورنا"، هذه الجملة تلفظت بها الطفلة دون خوف، حيث كانت تُمسك بيديها مفك وبعض المفاتيح الحديدية التي تُساعد في فك مسامير القضبان، وظهرت مُمسكة في يديها مسمارين تم فكهما من القضبا بمركز طما.

الطفلة

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طفلة ترتدي ملابس منزلية بنفسجية اللون، بصحبة ابن جيرانها، أعلى شريط السكة الحديدية، لم تكن تلهو كأقرانها، بل كانت تحاول أن تُفكك القضبان، دون أن تخشى نتيجة ذلك .

خشى مصور الفيديو أن يتعرض أحد للأذى بسبب هذه التصرفات أو أن يكون أحد أهاليهما قد أمرهما بفعل الواقعة المُشينة .

وكانت محافظة سوهاج قد شهدت الشهر الماضي حادث تصادم قطارين فى طهطا شمالي الإقليم والغريب أن الطفل الذي مازالت خُطاه في السابعة من العقد الأول من العُمر، كان وقت الحادث الذى أفجع جميع المواطنين، داخل القطار المميز الذي أخذ نصيب الأسد من الوفيات والمصابين والتدمير الكُلي، وكانت دعوات والدته تُحاوطه فلم يُصاب سوى بسحجات وكدمات مُتفرقة بالجسم.

و تقدم مصور الفيديو ببلاغ إلى المحامي العام برقم ٢٠١٩ لعام ٢٠٢١م، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.