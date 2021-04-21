عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم كثرة حوادث القطارات

أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

صدى البلد

يسير بخطوات متثاقلة على الأرض  حتى يصل إلى منزله بعد أن أرهقه الصيام في أولى أيام شهر رمضان ، وتفاجئ الشاب الثلاثيني أحد أهالي قرية مشطا بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، يوم الثالث عشر من الشهر الجاري، بعدة أطفال يفكون الشريط الخشبي بقضبان السكة الحديد، فتقدم على الفور ببلاغ إلى النائب العام، مُرفق به فيديو إلتقطه لهم أثناء تنفيذ  الواقعة، بينهم طفلين الأول في السادسة ونصف من العُمر والثانية طفلة 10 سنوات.

"خد بالك ده بيصورنا"، هذه الجملة  تلفظت بها الطفلة دون خوف، حيث كانت تُمسك بيديها مفك وبعض المفاتيح الحديدية التي تُساعد في فك مسامير القضبان، وظهرت مُمسكة في يديها مسمارين تم فكهما من القضبا بمركز طما.

الطفلة

معاناة يومية.. أهالي جزيرة الخذندارية بسوهاج يُعانون الوصول إلى ضفة المركز.. والكوبري حلم طال انتظاره

طفلة ترتدي ملابس منزلية بنفسجية اللون، بصحبة ابن جيرانها، أعلى شريط السكة الحديدية، لم تكن تلهو كأقرانها، بل كانت تحاول أن تُفكك القضبان، دون أن تخشى نتيجة ذلك .

خشى مصور الفيديو أن يتعرض أحد للأذى بسبب هذه التصرفات أو أن يكون أحد أهاليهما قد أمرهما بفعل الواقعة المُشينة . 

وكانت محافظة سوهاج قد شهدت الشهر الماضي حادث تصادم قطارين فى طهطا شمالي الإقليم والغريب أن الطفل الذي مازالت خُطاه في السابعة من العقد الأول من العُمر، كان وقت الحادث  الذى أفجع جميع المواطنين، داخل القطار المميز الذي أخذ نصيب الأسد من الوفيات والمصابين والتدمير الكُلي، وكانت دعوات والدته تُحاوطه فلم يُصاب سوى بسحجات وكدمات مُتفرقة بالجسم.

و تقدم مصور الفيديو ببلاغ إلى المحامي العام برقم ٢٠١٩ لعام ٢٠٢١م، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

النائب العام السكة الحديد تصادم القطارات أطفال مركز طما قطاري طهطا رمضان الكريم طما رمضان سوهاج حوادث القطار حوادث القطارات

موضوعات متعلقة

عضو مجلس الأطباء: إصابات كورونا مرتفعة في سوهاج وقنا

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح استوديو قسم الإعلام

ترشيحاتنا

تزامنًا مع قرار تنظيم تشغيل النساء ليلاً.. مزايا وضمانات المرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية

البحوث الفلكية : ذروة زخة شهب "القيثارة" الخميس والجمعة

مدير مركز المناعة يكشف سر الإصابات العائلية بفيروس كورونا ويوضح الحل.. فيديو

هل تقيؤ الحامل يبطل الصوم ؟.. علي جمعة يوضح

وزارة الري تدشن المشروع القومي لتأهيل الترع بوسط الدلتا ونجع حمادى

إصابة 18 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان / القاهرة الصحراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار على عدة مناطق بالبلاد اليوم مصحوب برياح

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

السعودية .. مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات عاجلة

بيان عاجل من السعودية بشأن مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ