برلماني: بروتوكول تعاون بين التضامن والتنسيقية لاستثمار طاقات وقدرات الشباب

كشف النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل لقاء وفد التنسيقية بالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة.

وقال فتحي، خلال بيان له اليوم، أنه تم الإتفاق خلال هذا اللقاء علي بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ليكون نواة للعمل المشترك الذي يستثمر طاقات وقدرات الشباب ويصل الحلقات التشريعية والتنموية والتنفيذية بعضاً ببعض في اطار تحقيق استراتيجية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل هذا البروتوكول خلال الأيام القادمة، لافتا إلي أن وزيرة التضامن الإجتماعي استعرضت ايضا خلال اللقاء مختلف جهود الوزارة في البرامج المتنوعة بين ملفات الحماية والرعاية والتنمية، كما تم عرض أعضاء الوفد الكثير من الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تدعم مجهودات الوزارة وتوسع نطاق فاعلية وتأثير مختلف برامجها.

وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد التقي بالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة.

وضم الوفد النائب احمد فتحي والنائبة اميرة صابر أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية والنائب محمد عزمي والنائب محمود تركي اعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وشيماء عبدالإله المتحدث باسم التنسيقية وكلا من شرين فتحي ونجوي إبراهيم و التهامي جمال أعضاء التنسيقية.