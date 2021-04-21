شهود عيان يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طفل قتله والده بالإسماعيلية

أكد جيران "الطفل" ضحية قسوة والده بمحافظة الاسماعيلية، خلال التحقيقات، إدمان الأب المخدرات وانفصاله عن زوجته، بسبب عدم تحملها سوء معاملته واعتدائه عليها بالضرب المستمر.

وأكدوا اعتداء الاب علي طفله علي مدار ثلاث أيام متواصلة، حيث لم تشفع استغاثات وبكاء الطفل المستمر له بسبب قسوة الأب.



واعترف الجاني باعتدائه بالضرب علي طفله بادعاء تربيته إلا أنه توفي على يديه.

تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد وصول طفل 10 سنوات الي مستشفى جامعة قناة السويس جثة هامدة.

وكشفت المعاينة الأولية لجثمان الطفل "المجني عليه"، أنه مصاب بعدة إصابات وتظهر عليه آثار التعذيب والصعق بالكهرباء والضرب.

من جهتها كشفت مصادر أمنية، أن والد المجني عليه "له معلومات جنائية" وشهرته "سوكة" مقيم بمنطقة أبو عطوة دائرة المركز.

ونجحت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، صباح اليوم الثلاثاء، من القاء القبض علي الأب الهارب، بعد التوصل لمعلومات حول مكان اختبائه، وتشكيل فريق بحث جنائي على أعلي مستوى من المديرية لضبطه.