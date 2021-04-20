برلماني: الحكومة الليبية لديها ثقة كبيرة في العمالة المصرية

ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لليبيا اليوم، لافتا إلى أن اصطحاب رئيس الوزراء 11 وزيرا مصريا، دليل على مدى قوة ومتانة العلاقة بين الشعب المصري و الليبيى، وأيضا بين الحكومتين الليبية والمصرية .

وأكد" يحيي"فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القيادة السياسية وضعت ملف إعمار ليبيا على رأس أولوياتها، وذلك منذ توليها مسئولية شئون البلاد، إيمانا واعترافا بالدور المصري الكبير فى حرصه على مساعدة الشعب الليبي فى هذه اللحظة الفارقة والفاصلة فى حياته، لمساره الطبيعي ، والانتقال بها إلى بر الأمان.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى إمكانيات وطاقات الشباب المصري، و دورها فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مؤكدا أن الحكومة الليبية ، لديها ثقة في العمالة المصرية، الأمر الذي من شأنه أن يكون له المردود الإيجابي الأكبر على كل من الطرفين .